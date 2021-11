Christmas Land in Rome al Ragusa Off

6000 metri quadrati, 60 ore di esposizioni e attività speciali, 6 giorni. Questo è Christmas Land, il più grande mercato di Natale della Capitale che si terrà i primi 3 weekend di dicembre (4-5, 11-12, 18-19) all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa (entrata Via Tuscolana 179). Due anni dopo il grande evento che si è tenuto in zona Prati, Vintage Market torna con il consueto appuntamento natalizio che attira espositori (e visitatori) da tutta Italia. Ogni weekend di dicembre avrà i suoi espositori (che in linea di massima saranno più di 200 ogni weekend).



Quando si pensa al Natale viene in mente Babbo Natale, l’Avvento, i viaggi, il vin brulè e il tempo trascorso al calduccio con gli affetti più cari. A completare questo quadro idilliaco ci sono senza dubbio i mercatini: stand colorati e magici dove cercare regali per parenti e amici. In quest’ottica, il Vintage Market non ha eguali: centinaia di espositori in un’area di 6 mila metri quadrati che propongono gli oggetti più disparati: Artigianato locale, Artisti e Illustratori, Vintage, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento e giochi per bambini, Plants and flowers e Attività Speciali.



Tutte le strade portano al Vintage Market, che non si pone soltanto come il luogo più idoneo per trovare il regalo perfetto: è un ampio spazio nel cuore di Roma dove trascorrere il tempo nel segno della condivisione di momenti indimenticabili. A impreziosire ogni secondo all’interno dell’Ex Deposito Atac ci penserà Fad Burger e Bistrot, che per l’occasione delizierà il vostro palato e il vostro olfatto con cioccolate calde, biscottini natalizi e leccornie di ogni genere.

Fra le attività live spiccano le tecniche di serigrafia artigianale live (a cura di Screamprinting), Vintage al chilo (a cura di Bubba’s Vintage), stampa a caratteri mobili, carta artigianale e stampa lineoleografica (a cura di Slab, Cartiera Romaniello e NeroFumo) e le imperdibili attività natalizie per bambini a cura di Tauccine’s Library, che sarà presente per la prima volta al Vintage Market.

Nei 3 weekend di dicembre, Francesca Taucci presenterà una meravigliosa esposizione dei libri per bambini firmati Usborne, nota casa editrice inglese. Francesca sarà lieta di ospitare tutti i bambini in un'Area Kids dove sarà proposto di colorare, ritagliare ed incollare, per realizzare tantissime fantastiche attività natalizie. Idee, spunti e suggerimenti saranno offerte dalle pagine di alcuni meravigliosi libri di attività Usborne.



Punto di riferimento della zona ogni fine settimana, il Farmer’s Market è un mercato “senza mercanti” che accorcia la filiera favorendo l’incontro diretto tra piccolo produttore e consumatore al fine di riscoprire il rapporto con il proprio territorio. Insomma, un luogo di convivialità dove è possibile fermarsi, parlare, consumare un pasto e un bicchiere di vino in compagnia, e certamente anche fare la spesa, per riconquistare il tempo e il piacere della socialità. Non mancheranno cesti di Natale, panettoni e altre prelibatezze...