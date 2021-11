Mercatino di Natale alla Birreria 568 a Garbatella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 05/12/2021 al 12/12/2021 Orario non disponibile

Torna il tradizionale Mercatino di Natale del 568, a Garbatella. Due date in programma: Domenica 5 e 12 dicembre. Doppia edizione del Mercatino di Natale 2021 della Birreria 568.

Come al solito, i veri protagonisti di queste due giornate saranno gli artigiani ed espositori, piccoli aiutanti di Babbo Natale che vi aiuteranno a trovare il regalo giusto.

Volete conoscerli in anteprima?

ELENCO ESPOSITORI

Giornata del 5 dicembre

Alimagique; Bb.qu.ee.n; vs Wood; Libreria Eco di fata; Le Koke di Cinthia; Lalepap.

Giornata del 12 dicembre

Zefiro jewels; Eftalìa; Strawberry and pistacchio; Carta Forbice Sasso; Distilleria De Marco; Pensieriartigianali; Comitato Parco Giovannipoli.