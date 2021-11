Christmas Market al Park Hotel Villa Grazioli a Grottaferrata

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 20 e 21 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in occasione del Christmas Market, evento organizzato con il patrocinio della Regione Lazio e della Città di Grottaferrata, circa 40 artigiani selezionati esporranno e venderanno i propri manufatti di qualità nei saloni del piano nobile e del primo piano della Villa.

Durante tutta la giornata di Sabato e di Domenica, nel parco secolare della Villa, potrete gustare le eccellenze enogastronomiche a Km 0 di alcuni tra i produttori locali di qualità dei Castelli Romani per godere di momeni di gusto e delizia:

Associazione Ristoratori in Grottaferrata: la tipica frittella grottaferratese

Azienda Agricola De Pau: degustazione di formaggi

Birrificio Botte 41: birra artigianale di qualità

Fragoline di Nemi: delizioni cestini di fragoline per tutti i gusti

Norcineria del Ponte: porchetta e altre delizie norcine

Sweet Pasta: pasta all’uovo artigianale cucinata dalla Chef del Grazioli Art Bistrot

Pomme Pasticceria Creativa: prodotti di pasticceria umida

Vignaioli in Grottaferrata: vini, olio e spumanti

Durante tutta la giornata sarà quindi possibile mangiare e bere: dalla prima colazione della mattina, fino ai piatti caldi per il pranzo, per poi proseguire a merenda con cioccolata calda e dolcetti e finire in bellezza davanti a un bicchiere di vin brulè con biscottini.

Per raggiungere il Christmas Market, limitiamo le emissioni di Co2 ed il traffico, per questo motivo vi diamo la possibilità di scegliere tra due alternative comode e gratuite:

Navetta GRATUITA offerta dal Comune di Grottaferrata con partenza da Piazzale San Nilo dalle 10 alle 18 ai minuti 00 e dal Park Hotel Villa Grazioli ai minuti 30

Navetta GRATUITA offerta dall’Hotel da e per Frascati ( per info e prenotazioni: info@villa-grazioli.it oppure 06945400 oppure Whatsapp al 3914121028)

Il parcheggio dell’hotel è gratuito per chi dovesse necessariamente raggiungerci in auto (Attenzione: è limitato!)

Come da normativa nazionale, potrai accedere al Christmas Market con Green Pass o con tampone negativo fatto entro le 48 ore, per goderti l’evento in totale serenità.

L’ingresso è gratuito per te e per il tuo amico a 4 zampe.