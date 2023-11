"Magic Christmas" al parco divertimenti di Valmontone

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro – Sud Italia apre ufficialmente "Magic Christmas", il villaggio natalizio realizzato insieme a Regno di Babbo Natale di Vetralla.

Il Magic Christmas avrà ufficialmente inizio sabato 18 novembre, con la prima dello spettacolo "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", tratto dall’omonimo libro di Giorgio Onorato Aquilani (fondatore del Regno di Babbo Natale).

Lucy e il Mistero della Magia Perduta

Un nuovo musical, realizzato in esclusiva per il Parco, che unisce la magia del Natale con l'intrattenimento di MagicLand; un'avventura incantata che porterà i bambini alla scoperta del vero significato del Natale.

L’appuntamento è dunque a MagicLand presso il Gran Teatro Alberto Sordi, rimanendo in scena dal 18 novembre fino al 7 gennaio. La storia, completamente originale, narra di un bambino che desidera un luogo in cui il Natale non finisca mai. Il desiderio si avvera grazie a una stellina di nome Lucy, che darà vita al Regno di Babbo Natale. Ma quando la luce di Lucy inizia a sbiadire, il Regno perde la sua magia. Guidati da Babbo Natale, gli abitanti del Regno scoprono che la magia del Natale non va cercata in superficie, ma nel cuore delle persone. Attraverso avventure e lezioni preziose, la luce di Lucy si rinnoverà rinvigorendo la speranza natalizia.

Lo spettacolo, educativo e coinvolgente, è adatto a tutta la famiglia e ai bambini di ogni età. Il libro da cui è tratto ha catturato l’attenzione di migliaia di lettori, grandi e piccini, grazie alla sua storia avvincente e ai suoi messaggi positivi."Lucy e il Mistero della Magia Perduta", è un viaggio emozionante alla scoperta del vero Spirito del Natale, un'occasione per riscoprire l'importanza dell'amore, dell'amicizia e della generosità, e per celebrare la magia di questa festività.

Il libro della pièce teatrale sarà donato a tutti i bambini che faranno visita a Babbo Natale presso il suo Castello, una delle attrazioni principali che sarà possibile trovare a Magic Christmas.

La città del Natale dentro Magicland

MagicLand e Il Regno di Babbo Natale di Vetralla si uniscono per creare una nuova esperienza natalizia unica nel suo genere. La kermesse, che si svolgerà dal 18 novembre al 7 gennaio, trasformerà il Parco in una vera e propria città del Natale, con un ricco programma di attività e attrazioni per grandi e piccini. Tra gli highlights di Magic Christmas ci sono: il più grande mercatino di Natale del Centro-Sud Italia; la pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico; il Castello di Babbo Natale, dove è possibile incontrarlo e dove tutti i bambini riceveranno in dono il libro "Lucy e il Mistero della Magia Perduta"; lo spettacolo teatrale "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", tratto dall’omonimo libro, un'avventura natalizia ricca di divertimento e poesia; le parate e gli spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale.

Le strade del Parco saranno tematizzate con luminarie artistiche e musiche natalizie. I più piccoli non potranno fare a meno del Truccabimbi Natalizio, il face painting loro dedicato che li farà sentire protagonisti dell’atmosfera di festa. E poi, tante prelibatezze pensate unicamente per l’occasione, con street food natalizio ed il fast food in cui gustare i famosi BurgerBells, i gustosissimi smash burgers del Regno di Babbo Natale. Magic Christmas è un'occasione imperdibile per vivere un Natale magico e indimenticabile.

Il biglietto di ingresso a MagicLand per gli adulti avrà un prezzo a partire da 9,90 euro online e 15 euro in cassa, mentre l’importo del biglietto per i bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm sarà sempre pari ad 1 euro, gratis per quelli più piccoli (sia in cassa che online). Il parcheggio eccezionalmente sarà gratuito per tutto il periodo natalizio.