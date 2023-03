2776esimo Natale di Roma: i festeggiamenti con il Gruppo Storico Romano

Con grande orgoglio il Gruppo Storico Romano presenta la XXIII edizione dei festeggiamenti per il Natale di Roma. Mai come quest'anno il compleanno della Caput Mundi è così internazionale, fa sapere l'associazione culturale e apolitica che dal 1994 mette in primo piano la celebrazione dell'Antica Roma.

Quest'anno l'evento - già insignito di sette Medaglie del Presidente della Repubblica Italiana - ha ottenuto il Patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Intergruppo Parlamentare Arte Cultura e Sport, dell’Assessorato alla Cultura, di quello ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, del I Municipio Centro Storico e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Sembrerà di rivivere i fasti dell'Impero, ma anche di immergersi nella lotta politica dei tempi repubblicani, assaporare il culto militaresco dall'interno, tra gladiatori, legionari, pretoriani e gli immancabili littori; ma anche ninfe, vestali, matrone e tutto l'apparato della religione pagana. E ancora: l'emozione di giochi e tornei, la bellezza dei costumi, l'atmosfera sorprendente della vita quotidiana riproposta dai rievocatori. Che non sono attori o comparse. Ma persone come noi che hanno fatto di Roma, la ragione di una vita. C'è tutta la storia di Roma e dei romani, condensata in tre giornate memorabili.

Il programma del 2776esimo Natale di Roma

L’evento sarà assolutamente gratuito per cittadini e turisti, previsti nell’ordine di decine di migliaia. L’evento si svolgerà dal 20 al 23 aprile 2023 presso il Circo Massimo. L'iniziativa avrà come tema "Roma: Regina Aqvarum", un tributo alla preziosità dell'acqua nella storia della città.

Il programma di quest'anno offre una vasta gamma di attività culturali, ricreative, sportive e di intrattenimento di qualità per tutti i partecipanti.

La manifestazione prenderà il via giovedì 20 aprile con il “Rinnovo del Fuoco Sacro” presso il Campo Marzio, seguito dalla cerimonia di "Benedictio Vrbi" a Piazza della Rotonda - quando un raggio di sole attraversa l'oculus del Pantheon e colpisce l'imperatore - e culminerà con un concerto serale di un quartetto d'archi accompagnato da giochi di luci e proiezioni di video sulle Memorie di Adriano in Piazza.

Venerdì 21 aprile si aprirà con una mostra fotografica sulle edizioni precedenti per continuare con le iconiche ricostruzioni storiche della fondazione della città e la festa delle Palilia - antichissima celebrazione pastorale del proto matriarcato romano. Al Circo Massimo, accampamenti e banchi didattici di tutto il periodo romano - dall'epoca repubblicana al tardo impero - delizieranno i visitatori mentre i bambini potranno imparare a diventare gladiatori e sperimentare la vita militare, civile e religiosa nei villaggi celtici e barbarici. La giornata si concluderà con un concerto della banda musicale dell'Esercito Italiano e l'incoronazione della Dea Roma.

Sabato 22 aprile continueranno i banchi didattici, mentre gli appassionati di storia potranno assistere al torneo tra scuole di gladiatori con combattimenti spettacolari. La giornata culminerà con il finale di “Harpastum” - antico gioco romano con la palla, antenato del calcio - tra danze, ricostruzioni di cerimonie civili e religiose, manovre di strategia e tecnica militare delle legioni, rievocazioni di storiche battaglie.

Sia venerdì 21 che sabato 22 è prevista inoltre un'intensa attività culturale grazie agli incontri con scrittori di romanzi e saggi a tema antica Roma. Venerdi interverranno Emma Pomilio, Flavio Russo e Andrea Frediani mentre sabato sarà la volta di Barbara May, Giuseppe Cascarino e Cristiano Bettini.

L'ultimo giorno di festa, domenica 23 aprile, prenderà il via con il raduno dei gruppi partecipanti e la cerimonia di apertura "Commissio Feriarum". Seguiranno i saluti istituzionali e l'orazione di Mecenate, prima che il corteo storico attraversi il centro della città, sfilando per una festante Via dei Fori Imperiali. Nel pomeriggio, la banda musicale di Roma Capitale si esibirà per il pubblico, seguita dalle esibizioni dei vari gruppi partecipanti e dalla presentazione delle legioni presenti.

"Questo Natale di Roma si presenta come un'occasione unica per celebrare la ricchezza storica e culturale della nostra città che ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione del mondo moderno", ha dichiarato il presidente e fondatore del Gruppo Storico Romano Sergio Nerone Iacomoni, ideatore dell'evento. "Siamo lieti di offrire ai visitatori un'esperienza indimenticabile che li porterà a conoscere meglio l'eredità di questa straordinaria città» gli fa eco Andrea Buccolini, responsabile Relazioni esterne e infaticabile organizzatore con 2 l’ingegner Giancarlo Carlone autore dell’evento e curatore culturale che ci tiene giustamente a menzionare il team d'eccezione che renderà possibile la realizzazione di un evento così complesso: «Pamela Pascetta, Leonardo Di Blasi, Stefano Scielzo e Maria Rita Leonardi con la Direzione Artistica di Yuri Napoli".

Inoltre, mercoledì 19 aprile presso la Sala Meeting dell'Ara Pacis, correlato al tema del Natale di Roma si terrà un convegno dal titolo: “Roma Regina Aquarum - L'Acqua come espressione di civiltà: le perdite oggi come ieri” con l’obiettivo non solo di celebrare i fasti degli antichi acquedotti romani ma anche di cogliere l’occasione per tracciare un bilancio in merito all’evoluzione tecnologica del sistema acquedottistico. Evidenziando le criticità e le grandi problematiche che stanno mettendo in seria difficoltà, oggi, l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua nei piccoli e grandi centri urbani. Organizzato con l’Ordine degli Ingegneri di Roma e moderato da uno dei mattatori del Gruppo Storico Romano, il Vicepresidente Giancarlo Carlone detto Frontino, uno che di risorse idriche evidentemente se ne intende.

Il Gruppo Storico Romano

Dalla sua nascita, nel 1994, il Gruppo Storico Romano si dedica a riprodurre fedelmente la vita e le usanze di quei tempi memorabili. Il lavoro si basa sulla ricerca storica accurata e utilizza abiti, armi, strumenti e oggetti che riproducono l'epoca romana - durata 12 secoli - cercando di ricostruire la vita quotidiana, le battaglie, le cerimonie e le attività commerciali e agricole di quella società.

Le migliaia di attività proposte dal Gruppo Storico Romano nel corso dei decenni hanno permesso ai visitatori di vivere un'esperienza educativa e coinvolgente che li ha trasportati letteralmente in un'altra epoca. Inoltre, queste iniziative hanno rappresentato un'opportunità per gli studiosi di approfondire la conoscenza dell'antica Roma attraverso la sperimentazione pratica e l'osservazione diretta. Il Gruppo Storico Romano nel tempo ha svolto un ruolo importante nella diffusione della cultura romana in tutto il mondo, partecipando a manifestazioni, spettacoli, film e documentari che hanno contribuito a far conoscere la storia e la cultura di Roma antica ad un pubblico sempre più vasto.

Di seguito il programma diviso per giornate del 2776° Natale di Roma "Roma: Regina Aqvarum"



Mercoledì 19 Aprile

Presso la Sala Meeting dell'Ara Pacis

Dalle ore 12.00 alle 17.00 CONVEGNO “ROMA: REGINA AQVARVM - L'ACQUA COME

ESPRESSIONE DI CIVILTÀ: LE PERDITE OGGI COME IERI”.

Giovedì 20 Aprile

POMERIGGIO

Ore 19.30 “RINNOVO DEL FUOCO SACRO” presso Campo Marzio

Ore 20.00 “BENEDICTIO VRBI” presso Piazza della Rotonda

Ore 21.00 CONCERTO

Venerdì 21 Aprile

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00

MOSTRA FOTOGRAFICA delle edizioni passate del “Natale di Roma” a cura

dell'Associazione Culturale "Fotografiamo”

Dalle ore 10.00 alle ore 14.00

BANCHI DIDATTICI sulla vita Militare, Civile e Religiosa

presso il CASTRVM IMPERIALE e REPUBBLICANO,

VILLAGGIO CELTA e VILLAGGIO BARBARO,

SCUOLA DI GLADIATURA per bambini nell'area esibizioni

Dalle ore 17.30 alle ore 18.00

RIEVOCAZIONE “TRACCIATO DEL SOLCO”

Dalle ore 18.30 alle ore 19.00

CERIMONIA “PALILIE”

Dalle ore 19.00 alle ore 20.30

“CONCERTO BANDA MUSICALE ESERCITO ITALIANO” : Incoronazione “Dea Roma”

Sabato 22 Aprile

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00

MOSTRA FOTOGRAFICA delle edizioni passate del “Natale di Roma” a cura

dell'Associazione Culturale "Fotografiamo”

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

STAGE FORMATIVO TRA SCUOLE DI GLADIATORI presso l'area Gladiatori

Dalle ore 10.00 alle ore 14.00

BANCHI DIDATTICI sulla vita Militare, Civile e Religiosa

presso il CASTRVM IMPERIALE e REPUBBLICANO,

VILLAGGIO CELTA e VILLAGGIO BARBARO

Dalle ore 13.30 alle ore 14.30

INCONTRO CON GLI SCRITTORI presso il Castrum Repubblicano

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30

FINALE di “HARPASTVM”

presso l'area archeologica del Circo Massimo

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00

ESIBIZIONI COMBATTIMENTI FRA GLADIATORI presso l'area Gladiatori

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00

TORNEO tra SCUOLE di GLADIATORI

presso l'area GLADIATORI

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00

“SUONI e LUCI” : Spettacolo MUSICALE

Domenica 23 Aprile

presso l'area esibizioni del Circo Massimo e Via dei Fori Imperiali

Ore 9.00 RADUNO GRUPPI PARTECIPANTI

Ore 9.30 SCHIERAMENTO COMPLETO di TUTTI i Partecipanti

Ore 10.00 CERIMONIA DI APERTURA: “COMMISSIO FERIARVM”

Ore 10.30 SALUTI DEL PRESIDENTE E SALUTI ISTITUZIONALI

Ore 10.40 ORAZIONE MECENATE

Ore 11.00 PARTENZA CORTEO STORICO dal Circo Massimo

Il percorso individuato è il seguente: Circo Massimo, Via dei Cerchi, Via Luigi Petroselli, ViaTeatro di Marcello, Via del Campidoglio, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Via dei Cerchi con arrivo previsto della coda del corteo presso il Circo Massimo alle 14.00



Il CORTEO STORICO, che si svolgerà nella giornata di Domenica 23 aprile 2023, sarà composto da circa 2.500 rievocatori in costume. Il programma per il corteo prevede il raduno dei partecipanti presso il Circo Massimo dalle ore 9.00 e la partenza del corteo stesso alle ore 11.00.

A seguire:

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 ESIBIZIONE della BANDA MUSICALE di ROMA CAPITALE

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 ESIBIZIONI dei GRUPPI

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Presentazione delle Legioni presenti

Dalle ore 17.00 alle ore 17.40 Rievocazione Storica delle GUERRE MARCOMANNICHE