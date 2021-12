Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana in concerto all'Auditorium

Il 5 e il 6 gennaio 2022, in esclusiva per Natale all'Auditorium, l'Orchestra Popolare Italiana propone la Chiarastella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna con il Coro Popolare giunto alla sua quindicesima edizione, che anche quest'anno raccoglie l'invito della Caritas Diocesana di Roma per la campagna di solidarietà dal significativo titolo “Come in Cielo così in Strada”.

In programma il repertorio musicale tradizionale, tipico del periodo natalizio, con un viaggio che raccoglie canti dalle Alpi alla Sicilia e con strumenti musicali originali dove spiccano zampogna, ciaramella, organetto, ghironda, torototela, tofa e tanti altri.

Fra i protagonisti alcuni solisti che propongono il loro affascinante repertorio di pastorali e canti dell’Avvento e anche alcuni “musicisti di strada” che creano quell’ambiente sonoro fondamentale nel periodo di festa ma spesso poco al centro dell’attenzione generale.

Un altro focus è dedicato alla figura di S. Alfonso Maria de’ Liguori che nel Settecento cominciò ad accompagnare il suo lavoro pastorale fra i poveri del Regno di Napoli con la pratica di alcune canzoncine spirituali composte sia in dialetto che in italiano. Molte canzoni erano legate al ciclo delle festività natalizie e fra queste le famosissime Tu scendi dalle stelle, Quante nascette ninno, Fermarono i cieli, altre alla devozione mariana. Vi aspettiamo per cantare insieme.

Biglietti acquistabili online su TicketOne.