La magia del Natale a Cinecitta’ World: il parco del cinema diventa un grande villaggio di Natale

Orario non disponibile

Quando Dal 02/11/2021 al 09/01/2022 Orario non disponibile

Da Novembre prende vita il Villaggio di Natale, aprono il Mercato ricco di dolci e regali, la casa e la fabbrica di Babbo Natale, si accende il Percorso delle Luminarie, arrivano otto nuove attrazioni a tema: dal 6 Novembre al 9 Gennaio la magia del Natale colora Cinecittà World!

All’arrivo nel parco, aperto il sipario, gli ospiti entrano nella Cinecittà Street addobbata a festa: luci d’autore illuminano le casette del mercatino di Natale dove sarà possibile assaggiare i sapori della tradizione e acquistare regali da mettere sotto l’albero.

La giornata inizia con il Christmas Show alle 11: ballerini e attori di Cinecittà World danno il benvenuto al pubblico con uno spettacolo live sulle note di Jingle Bells e dei più bei canti natalizi. Un crescendo di spettacoli fino a sera, per una giornata piena di festa, che culminano con il Musical Natale a Cinecittà World, nel grande Teatro 1, finalmente riaperto, per festeggiare insieme il periodo più magico dell’anno.

Grande novità della stagione Polvere di Stelle - Il Festival delle luminarie: suggestivo percorso di luci natalizie d’autore che accompagna i visitatori tra animali fantastici, alberi colorati, decorazioni e effetti luce da gustare dal pomeriggio fino a sera.

Per gli amanti della tradizione imperdibile la visita alla casa fabbrica di Babbo Natale, in cui spedire la letterina ed incontrare Santa Claus in persona.

Neve vera e atmosfere da Polo Nord nel Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia. Gli ospiti potranno divertirsi con quattro attrazioni: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Scivolone, multipista per sfidare gli amici in divertenti discese a bordo di gommoni, Kamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo ed infine Palle di neve, il playground invernale dove arrampicarsi su morbide montagne bianche e scatenare battaglie di neve tra amici.

Nel parco del cinema non poteva mancare… il cinema di Natale, gli appassionati possono emozionarsi con il maxischermo ad acqua in Gocce di Cinema: le più belle scene dei film di Natale prendono vita su una parete d’acqua che si erge nella grande Piazza del Parco.

Grandi emozioni e adrenalina da vere montagne russe, ma senza staccarsi da terra, con I- Fly, la Montagna russa virtuale: una volta indossati gli speciali visori si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali ai bambini in tutto il mondo, il tutto …. a 30 centimetri da terra!

Riparte una grande stagione di eventi per festeggiare il Natale, si comincia il 4 Dicembre con l’Opening party di Natale, aperto a tutti gli ospiti, sempre il 4 e il 5 Digital Circus in Wonderland, lo show multimedial tra tradizione circense e tecnologia. Il Grande Cinema domenica 21 novembre con l’Anteprima Nazionale del film “Una Famiglia Mostruosa”.

Il culmine dei festeggiamenti sarà in occasione del 31 Dicembre, il Capodanno a Cinecittà World già negli scorsi anni la più grande festa di Capodanno a Roma: 6 tipi di cenoni a tema, prenotabili da subito, 40 attrazioni aperte fino a mattina, 7 spettacoli dal vivo e la mezzanotte con i fuochi d’artificio e il grande show nella Cinecittà Street, e vari DJ set per ballare tutta la notte in sicurezza. Un unico grande villaggio del divertimento con biglietti a partire da €40 acquistabili dal sito www.cinecittaword.it sezione Eventi/Capodanno.

La stagione 2021 terminerà con il weekend della Befana, ricco di sorprese per grandi e piccini.

Cinecittà World è aperto tutti i weekend, i festivi e durante tutte le vacanze natalizie dalle 11 alle 19, la notte di Capodanno sino alle 6 di mattina.

Da Novembre è già possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione 2022, a partire da €59. L’abbonamento include ingressi illimitati nei 2 parchi del gruppo: Cinecittà World e Roma World, il nuovo parco a tema, immerso nella natura, dedicato all’antica Roma, dove incontrare gli animali, assistere a spettacoli di Gladiatori e Rapaci, cimentarsi nel tiro con l’arco ed in tante attività all’aria aperta. Acquistando o regalando subito l’abbonamento 2022 sarà possibile entrare a Cinecittà World già da quest’anno.

Ingresso €27, bambino fino a 140cm €22, Pacchetto 2 gg parco + Hotel €49, acquistabile anche con il Bonus Vacanze. Completano l’offerta i Pacchetti famiglia ed i biglietti pomeridiani. Il parco è collegato a Roma (Metro Eur Palasport) da un servizio giornaliero di bus navetta. Biglietti e informazioni su www.cinecittaworld.it

URL: