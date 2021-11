Christmas World, spettacoli e mercatino di Natale all'Auditorium Parco della Musica

Il più grande evento natalizio in Italia atterra nella location disegnata da Renzo Piano. Pronti per un museo a cielo aperto, in cui verrà raccontato nei suoi 25.000 mq il Natale nel Mondo; enormi installazioni, market, cinema, pista di pattinaggio, spettacoli & happening porteranno l'incredulità negli occhi dei bambini e l'allegria in quelli dei più grandi.

Christmas World è una porta attraverso la quale uscire dalla realtà per raggiungerne altre ad oggi lontane, attraverso la riproduzione creativa ed artigianale dei loro monumenti iconici. Sarà possibile rivivere i ricordi natalizi legati alla città di Roma; passeggiare nel cuore di Berlino; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben; lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e in un attimo arrivare a New York per volteggiare sulla tipica pista di pattinaggio sul ghiaccio. Immancabile meta è il Polo Nord, con un originale scenografia del villaggio di Babbo Natale.

Gli spazi dell'Auditorium Parco della Musica verranno illuminati dall'incontro delle diverse atmosfere natalizie, raccontate da prodotti tipici, happening e spettacoli culturali, oltre alle fedeli installazioni artistiche in scala, rappresentanti i monumenti iconici delle città selezionate.

Le sorprese da scoprire:

Opere d'arte site-specific e scenografie di artisti internazionali.

Mercato delle pulci a Portobello Road con prodotti unici.

Spettacoli & Show interpretati da compagnie internazionali.

Cinema per rivivere i grandi successi delle diverse culture.

Food Market per viaggiare tra i sapori del mondo attraverso tanti prodotti tra cui scegliere.

Pista di pattinaggio ispirata a quella leggendaria del Rockefeller Center

Workshop, per imparare insieme le diverse creatività dei paesi del Mondo.

InfoLine: 3804985710