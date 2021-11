Il Parco delle Favole Incantate di Natale ad Ariccia

Anche quest’anno i Castelli Romani si illuminano di immenso. Letteralmente. Torna, infatti, il “Parco delle Favole Incantate”, in quel di Ariccia. La magica attrazione, ormai una vera e propria tradizione delle feste natalizie della Capitale e dei Castelli Romani, dal prossimo sabato 20 novembre e fino a domenica 9 gennaio 2021, si accenderà con luminarie e atmosfere fiabesche, da incanto, pronte ad affascinare grandi e piccoli, all'interno della meravigliosa e storica location del Parco Chigi di Ariccia.

L'inaugurazione della rinnovata esposizione delle luminarie artistiche si terrà sabato 20 novembre, a partire dalle ore 17, in via dell'Uccelliera 1. Giochi, attrazioni, iniziative per grandi e piccini, le mascotte e i personaggi delle favole e della Walt Disney. Questo, dunque, il ricco e gustoso menù del pomeriggio di divertimento che vedrà, tra le altre cose, la presenza - direttamente dalla trasmissione televisiva “Colorado Cafè” - di Alberto Farina: il noto e bravo comico è pronto a far ridere i visitatori con le sue battute ironiche e spiritose. Inoltre, in previsione della inaugurazione del Parco, sempre sabato 20 novembre ci sarà una sorpresa nella sorpresa: il fantastico mondo dei burattini e uno innovativo “animation show”, direttamente dal mondo delle mascotte. Dopo il successo degli ultimi anni, dunque, che ha visto migliaia di persone giungere ad Ariccia da tutta Roma e da tutta Italia, torna lo splendido spettacolo di luci che sarà possibile ammirare tutti i giorni fino al 9 gennaio prossimo. E, all’ingresso del Parco Chigi, tutti i personaggi delle favole incantate saranno esposti con pannelli in Forex illuminati, di misure variabili dai due ai sette metri.

Inoltre, ogni fiaba avrà un libro che ne narrerà la storia, sagomato in forex di due metri per due, che aiuterà i visitatori a documentarsi e seguire il percorso.

Per il giorno dell’apertura e della inaugurazione, gli organizzatori hanno voluto fare un regalo alle famiglie, stabilendo un biglietto di ingresso, ridotto per tutti (gratis per i disabili), e senza alcuni tipo di prenotazione. Non vi resta che venire ad Ariccia ed entrare nel mondo incantato di Parco Chigi. Il tutto nel totale rispetto delle normative anti Covid.

Orario ingresso: Dal lunedì al venerdì: 16.30-23; Sabato, domenica e festivi: 16.30-24.

Il biglietto si acquista direttamente all’ingresso, non serve la prenotazione.

Biglietti acquistabili anche on line, sulla piattaforma www.ciaotickets.com

Info e contatti: 3475189092 / 3498013013 / 34788642 35