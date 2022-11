Natale all'Appia Antica: mostra mercato di artigianato artistico

Il 3 ed il 4 dicembre la Cartiera Latina, in via Appia Antica 42, si veste di festa! Lo storico ex complesso industriale situato all'interno del bellissimo Parco Regionale ospiterà per un weekend la mostra mercato “Natale All'Appia Antica”, diventando un punto sinergico per i regali di Natale e non solo.



Dalle 10 alle 19 la sala “Nagasawa” della Cartiera sarà gremita di mastri artigiani che esporranno e venderanno migliaia di creazioni, rigorosamente fatte a mano in maniera etica, con amore e dedizione per garantire agli acquirenti l'unicità del prodotto ed una filiera controllata e cortissima. Tra gli articoli ci sarà l'imbarazzo della scelta: monili, gioielli, ceramiche, illustrazioni, accessori, articoli per la casa, abiti dipinti, abbigliamento sartoriale, sculture, quadri, borse, saponi, cosmesi, candele ecologiche, olii da massaggio, articoli di design creati con elementi di riciclo, vetrate artistiche, sciarpe tessute al telaio... ce n'è per tutti i gusti. Quest'anno i regali sotto l'albero non saranno sempre i soliti, perchè qui si vendono solo creazioni artigianali uniche.



Tutte le creazioni presenti sono realizzate con materiali eco-compatibili e a basso impatto ambientale e l'intero evento è “plastic free”: nessun espositore utilizza shopper in plastica o altre plastiche monouso, inclusa l'area food & beverage dove vengono utilizzate stoviglie compostabili e dove si possono gustare gustosissimi “pancotti” e pizza fritta con impasto a lunga lievitazione, digeribile e appetitosa. Sono compostabili anche i bicchieri utilizzati dal birrificio artigianale. Presenti anche vin brulè, dolcetti e zucchero filato.



Mentre i genitori si godono lo shopping, i più piccoli potranno divertirsi con i laboratori organizzati nell'area bimbi o interagire con Babbo Natale in carne ed ossa che distribuirà regalini e dolcetti a tutti i bambini presenti.



In programma anche degli spettacoli: sabato 3 alle 16,30 si esibirà il “Moreno Viglione Gipsy Jazz Trio” , gruppo di musica “Gipsy Jazz”, capitanato dal chitarrista d'eccezione Moreno Viglione, un fuoriclasse nel suo genere che lavora anche come compositore, arrangiatore ed insegnante di chitarra, e che vanta collaborazioni sia in tour che in studio con artisti italiani ed internazionali quali Patty Pravo, Fabrizio Moro, Noe Reinhardt, Angelo Debarre, Dorado Schmitt e moltissimi altri, oltre ad avere composto la colonna sonora del film “L'Ospite Segreto” e numerose sigle per programmi TV.

Domenica 4, invece, nel pomeriggio si terrà uno spettacolo teatrale interattivo, divertente ed adatto ad adulti e bambini.



La Cartiera, per chi non la conoscesse, è un edificio storico, ristrutturato e protetto dall'Ente Parchi Lazio, facente parte del territorio del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Il Parco Regionale dell’Appia Antica è un luogo unico al mondo dove la storia si fonde con la natura e viceversa, dove la biodiversità vive a stretto contatto con i resti di un antico passato, tanto da poter essere definito un vero e proprio museo a cielo aperto.

Questo cuneo verde, vasto ben 4.580 ettari (a seguito dell’ultimo ampliamento dell’ottobre 2018) è caratterizzato da diverse aree d’interesse: la Via Appia Antica e le sue adiacenze, la Valle della Caffarella, l’area archeologica della Via Latina e degli Acquedotti, la Tenuta di Tormarancia, la Tenuta Farnesiana e poi le aree del Divino Amore, Falcognana e Mugilla. Il Parco è talmente vasto da interessare ben tre comuni: quello di Roma, Ciampino e Marino.

Il Parco è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici (bus e metro) che con i mezzi privati (ma in questo caso con delle limitazioni in alcune aree) e una volta raggiunta l’area d’interesse, è d’obbligo muoversi a piedi o in bicicletta al fine di rispettare quest’area protetta. Una rete fatta di Centri Informativi e punti di noleggio biciclette consentono di pianificare la giornata all’interno del Parco, fornendo mappe e mezzi per vivere la tua esperienza in uno dei Parchi più belli di Roma.



Come arrivare: La Via Appia Antica, partendo da Piazzale Numa Pompilio e arrivando fino alla Località Frattocchie/Santa Maria delle Mole, si sviluppa per circa 16 km e presenta diversi punti di accesso che possono essere considerati ingressi o comunque riferimenti di partenza o arrivo.

Da Porta Capena alla Tomba di Cecilia Metella: In questo tratto sono si susseguono a catena numerose aree di interesse: la Chiesa di San Nereo e Achilleo, la Chiesa di San Cesareo, il Colombario di Pomponio Hylas, il Sepolcro degli Scipioni, la porta di San Sebastiano con il Museo delle Mura, il Sepolcro di Geta, la Cartiera Latina, la Tomba di Priscilla, la Chiesa Domine Quo Vadis, le Catacombe San Callisto, la Basilica e la Catacomba di San Sebastiano, il Circo e la Villa di Massenzio, la Tomba di Cecilia Metella ed il Castello dei Caetani e la Chiesa di San Nicola.

Nei giorni festivi è consigliabile parcheggiare nei pressi di Largo Galvanigi e raggiungere la via Appia Antica attraversando il piccolo Parco Scott.



Volendo spostarsi con i mezzi pubblici, si può optare per il “bike sharing” oppure prendere l'autobus 660.



