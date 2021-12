A Natale regala il Teatro Parioli: due ingressi di Platea ad un prezzo speciale

Il Teatro Parioli ti offre per Natale un’idea regalo originale: 2 ingressi a scelta tra gli spettacoli della stagione, acquistando la card di Natale a soli 45€.

Gli spettacoli in programma al Parioli

Durante le feste natalizie, la stagione inaugura con Matthias Martelli nei panni del giullare moderno dalla mimica camaleontica nel più noto e rivoluzionario spettacolo di Dario Fo: “Mistero Buffo”, dal 26 dicembre al 9 gennaio, con una serata speciale la sera di San Silvestro.

In attesa della grande inaugurazione, il 15 di dicembre debutterà “La Mafia” di Luigi Sturzo per la regia di Piero Maccarinelli (in scena fino al 19 dicembre). Un dramma d’azione che tende alla dimostrazione di un teorema terribile: Stato e Mafia a volte coincidono. Si prosegue con una stagione ricca di appuntamenti, Nancy Brilli e Chiara Noschese (19 - 30 gennaio) protagoniste di Manola, Filippo Dini e Valerio Binasco in The Spank (2 - 13 febbraio), Ale & Franz nel nuovo spettacolo Comincium (16 - 27 febbraio), Glauco Mauri e Roberto Sturno nel thriller psicologico Variazioni enigmatiche dal 2 al 13 marzo, Lina Sastri nell’omaggio a De Filippo Eduardo mio (16 - 27 marzo) e con Enzo Decaro nella commedia di Peppino De Filippo Non è vero ma ci credo (30 marzo - 10 aprile).La stagione si chiude con Cetra...una volta con Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi che portano in scena dal 4 al 15 maggio la musica, le canzoni e le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra. Non solo prosa ma anche grande musica con I Concerti del Lunedì, 8 appuntamenti che spazieranno tra musica classica, popolare e d’autore, a partire dal 3 gennaio.

https://www.ilparioli.it