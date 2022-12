Natale a Palazzo Colonna tra arte, moda e solidarietà

Sarà un ultimo appuntamento dell’anno scintillante ricco di arte, moda e solidarietà quello del Lux Area Center Magico Natale sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 nella Coffee House di Palazzo Colonna.

Giunta alla terza edizione nella prestigiosa residenza capitolina, la manifestazione sarà dedicata alla moda invernale ed ai suoi accessori rigorosamente artigianali, oltre che alla cosmetica ed ai regali di Natale. Molti saranno i nuovi artigiani che andranno ad affiancare i già noti espositori che da anni danno vita alla sofisticata esposizione di Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia. Nel week end sarà possibile acquistare le famose stelle di Natale dell’AIL (Associazione Italiana contro la leucemie-linfomi e mieloma), anche di cioccolato, il cui ricavato è destinato alla ricerca scientifica.

Per la speciale occasione la Coffee House Colonna aprirà le sue porte anche alla mostra La Belle Epoque Romana curata dell’Art Manager Michele Crocitto, in collaborazione con la Quadrarum Gallery. Tra le opere presenti ci saranno quelle dell’arte terapia del Maestro Giuseppe Menozzi e quelle del Maestro Giuliano Grittini, tra cui una dedicata alla poetessa Alda Merini.

Due interi piani del nobile palazzo saranno a disposizione dell’arte e dello shopping natalizio?artigianale. Tanti espositori tra artigiani, creativi e artisti proporranno il regalo di Natale perfetto, originale, ricercato, personalizzato. Alcune anticipazioni: le ultime tendenze internazionali di abbigliamento per le feste sono quelle che proporrà la famosa buyer internazionale?Eire Mota Fashion Expert nel suo salottino tra affreschi e velluti. Abiti eleganti di alta sartoria per il brand MRV, ma anche occasioni da regalo confezionate con tessuti pregiati è la proposta della designer Maria Rosaria Venditto.

Al Lux Area Center sarà presente anche la scrittrice Rita Vacalebri per presentare il romanzo rivelazione dell’anno: Simoun edito da Porto Seguro. Ad esporre le sue opere anche lo stilista astrologo Massimo Bomba con le famose allegorie dedicate ai segni ed ai simboli. Accessori artigianali e borse in lana sono le proposte del brand Tavassi Napoli frutto di creazioni realizzate da esperte costumiste teatrali, mentre il brand Muru’s proporrà le borse e gli zaini artigianali in tessuti da arredamento e tappezzeria. E’un progetto di lifestyle quello di Absurditè, sintesi di forme e colori che trasformano flora, fauna, trame, persone e concetti in pattern di arredo, accessori per la persona, bijoux. Sono invece veri capolavori di design per la casa quelli proposti da Epoxylabm in resina epossidica. Vasta scelta di oggetti e decorazioni natalizie handmade in stoffa e tessuto per la casa e da regalare con Le Mercanti Lasalliane e regali e decorazioni in pieno spirito natalizio per La Bottega di Fal. Le appassionate di gioielli e bijoux avranno di che scegliere tra i bijoux scenografici ricchi di pietre colorate incastonate in fili metallici di grande effetto de La Chicca, i bijoux in ceramica dell’Angolo di Magalu con i gioielli in microfusione in bronzo e argento con bagni in oro, palladio e rodio di The Queeg Jewels.

Novità per le feste per?le signore che troveranno tra un acquisto e l’altro un angolo dove prendersi cura della propria bellezza e far risplendere lo sguardo a cura di MG Lashmaker che proporrà trattamenti innovativi di lash lift botox, architettura sopracciglia ed extension ad un prezzo speciale, insieme a Rosy la make up artist con la quale potrete fare una lezione di self make-up. Per la parte maschile interverrà Antica Calzoleria Reale con le ricercate calzature maschili. Presenti anche gli originali occhiali da sole uomo/donna dell’azienda Meller.

In esclusiva al Lux Area Center tornano i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà anche verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia e nel loro stand si potranno acquistare dolcì natalizi?di produzione artigianale aiutando così l’Associazione nel loro progetto. Ad impreziosire l’esposizione ci saranno anche le opere di Gaibi, un artista eclettico e incontaminato,?ispirato dall’esigenza di rendere concrete le proprie sensazioni interiori. Allergico ai preconcetti e insofferente alle prigioni dei salotti intellettuali, si è liberato dalle catene dell’ipocrisia e dell’opportunismo culturale, trasformando le catene stesse in opere d’arte ed oggetti di design.