Si accende la magia del Natale a Cinecittà World e il parco del cinema di Roma si trasforma in un grande Villaggio di Natale. Mercatini di natale nella Christmas Street nella New York degli anni 20, tra le scenografie e i set che hanno fatto la storia del Cinema, tra addobbi di Natale, luci e ghirlande per degustare i dolci tipici del Natale.

La giornata inizia con il Christmas Show alle 11 in un crescendo di spettacoli e attrazioni fino a sera, che culminano con il Musical Natale a Cinecittà World, al Teatro 4.

Polvere di Stelle

Polvere di Stelle - Il Festival delle luminarie è un suggestivo percorso di luci natalizie che accompagna i visitatori tra animali fantastici, alberi colorati, decorazioni e effetti luce da gustare dal calar del sole. E, immancabile, Gocce di Cinema per rivivere le scene più belle di sempre che prendono vita su un maxischermo ad acqua nella piazza principale del Parco.

L'incontro con Babbo Natale

Per gli amanti della tradizione imperdibile l’incontro con Babbo Natale e la visita alla casa di Santa Claus. Gli ospiti più piccoli potranno incontrare Santa Claus in persona e spedire la letterina con l’aiuto degli elfi. Inoltre al Tempio di Erode imperdibile il Presepe del Cinema.

Neve vera e atmosfere da Polo Nord nel Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia. Gli ospiti potranno divertirsi con Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Scivolone, multipista per sfidare gli amici in divertenti discese a bordo di gommoni, Kamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo ed infine Palle di neve, il playground invernale dove arrampicarsi su morbide montagne bianche e scatenare battaglie di neve tra amici.

Grandi emozioni e adrenalina da vere montagne russe, ma senza staccarsi da terra, con I- Fly, la Montagna russa virtuale: una volta indossati gli speciali visori si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali ai bambini in tutto il mondo, il tutto …. a 30 centimetri da terra.

Digital Circus in Wonderland

Digital Circus in Wonderland arriva a Cinecittà World nei weekend 2-3 dicembre e 8-9-10 dicembre, al Teatro 4, per stupire grandi e piccini con colori, luci e fantastiche proiezioni. Un’esperienza immersiva, in cui sogno e realtà si alterneranno in un susseguirsi di emozioni.

Santa Messa e pranzo di Natale

Il 25 Dicembre il Parco sarà aperto con la Santa Messa di Natale, il Pranzo di Natale, Spettacoli e Attrazioni per grandi e bambini.

Sempre il 25 Dicembre debutta Christmas On Ice, lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio con 51 performer che si esibiranno su coreografie e musiche evocative del periodo di festa più rappresentativo dell’anno, il Natale. 60 minuti di magia con la partecipazione di guest pluripremiati.

Il Capodanno

Il culmine dei festeggiamenti sarà in occasione del 31 Dicembre, con il Capodanno più grande d’Italia a Cinecittà World: 8 cene e cenoni a tema, 40 attrazioni, Discoteche, Concerti e spettacoli dal vivo e la mezzanotte con i fuochi d’artificio. Un unico grande villaggio del divertimento, aperto dalle 18 alle 6 di mattina, con biglietti a partire da €40.

Cinecittà World è aperto tutti i weekend, i festivi e durante tutte le vacanze natalizie dalle 11 alle 18. Info su www.cinecittaworld.it