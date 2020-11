Babbo Delivery: il Natale arriva direttamente a casa con GranRoma

Il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping quest’anno ha deciso di organizzare un Natale mai visto prima: regalare ai propri clienti qualcosa di originale e unico, ingaggiando un Babbo Natale Delivery che consegnerà i regali direttamente nelle case dei suoi affezionati clienti.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo è importante non smettere di sognare e di pensare in grande. Ed è qui che entra in gioco GranRoma: con questa idea originalissima vuole letteralmente portare a casa dei romani un Natale da sogno e indimenticabile.

Ma come usufruire del servizio di Babbo Delivery? È semplicissimo: fai i tuoi regali di Natale presso GranRoma e, nei giorni 18, 19 e 20 dicembre, consegnali nella Galleria del Centro, presso la postazione dedicata. Successivamente, nelle giornate 22, 23 e 24 dicembre sarà il Babbo Delivery di GranRoma a consegnarli direttamente a casa tua negli orari prescelti. Quale sorpresa migliore per i tuoi familiari e amici di trovarsi sulla porta di casa un Babbo Natale versione delivery con in mano i loro regali pronti per essere scartati?

Quest’anno scegli di essere originale, scegli il Babbo Delivery di GranRoma Gran Shopping!

GranRoma Gran Shopping non perde mai l’occasione per presentarsi come un Centro Commerciale innovativo, originale, pronto a soddisfare i sogni e i desideri dei propri affezionati visitatori e a stupirli con iniziative fuori dal comune!

