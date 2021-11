Narrazione su Giulia Farnese in abito storico e a lume di candela

L'Associazione culturale Il Fascino del Passato organizza per SABATO 27 NOVEMBRE alle ore 18:00 una narrazione dal titolo:

"IL VOLTO DI GIULIA LA BELLA - Cronache, aneddoti e curiosità sulla Venere Papale", per omaggiare la figura di Giulia Farnese, essendo la settimana contro la violenza sulle donne. Giulia è emblema di ogni donna, che più di ogni altra ha subito una forte violenza psicologica.



Il narratore di comunità Marco Rossi, in abito storico, vi trasporterà indietro nel tempo, in un'atmosfera soft e di alto coinvolgimento emotivo in questo alone di mistero che aleggia attorno alla figura di Giulia Farnese: qual è il suo vero volto?



Per info e prenotazioni, contattare al 3291315380 - 3519524995 oppure mandare una mail a: ilfascinodelpassato@gmail.com