Nando Citarella e I Tamburi del Vesuvio al Teatro de' Servi

Ultimo appuntamento de I Concerti nel Parco, Autunno 2023 al Teatro de’ Servi, domenica 3 dicembre con Tamburi del Vesuvio Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio con una nuova produzione, dal titolo “ “Museca ..un futuro a sud”.

Questo progetto nasce dall'incontro tra musicisti studiosi delle tradizioni che ancora oggi praticano e vivono il loro costante cambiamento. Dal tocco vigoroso e siciliano del lontano batterista tra ritmi arcaici e zoppi per coniugare e unire riti antichi e nuove contaminazioni. Il tocco dell'ottava rovesciata di Trinacria squarcia, accompagna e guida il ritmo e l'armonia. Il suono ora staccato, ora balzato dall'archetto che stride sulle corde tra crine e intonazione del suonatore rosso della Capitale, cantore della penisola sorrentina e manticista oltre che ballerino. Il pizzicotto delle corde della romantica chitarra ottocentesca del professore lucano.

Il respiro armonico che esce a spirale dai flauti del suonatore e marinaio che vanga la terra e ne raccoglie i frutti. La voce dal timbro argentino della cantante ciociaria si unisce alle gentili figure di danzatrici (della terra di Franzosa e della costa adriatica) che con il loro gesto limpido disegnano nell'aria questa nostra terra come antiche muse. Dal musicista e attore teatrale di Nucéria che cantava della Maschera rappresentando il grido e il sospiro tra corde, pelli e passi che sorreggono e sostengono la sua voce che scendendo dalla penisola, arriva fino al Vulcano e oltre il Mare.

MUSECA Già, ma alla fine... cos'è la musica? E perché ci aiuta così tanto? È acqua, è vento, è la nascita di un essere umano, è il respiro della gente ma è anche ciò che ci parla quando la ragione viene meno, quando cioè "'a capa nun cunchiure", quella significa “non realizzare qualcosa”. La musica quindi, parallelamente al linguaggio, è proprio l'interfaccia tra l'umanità e la natura; qualcosa, cioè, di cui abbiamo assolutamente bisogno per completarci, per sopravvivere alla nostra congenita incompletezza biologica: un dono degli dei per resistere e per fare emergere quanto di più profondo abbiamo dentro di noi. Per metterci, insomma, davvero alla prova “