Nana, la befana in scena al Teatro le Maschere

Sarà in scena al Teatro Le Maschere dal 6 all' 8 dicembre, "Nana, La Befana", scritto da Carla Marchini in collaborazione con la nipotina Sofia. Regia di Natalia Cavalleri. In scena Con: Simone Bobini, Martina Carletti, Natalia Cavalleri. Costumi di Carla Marchini e scene di Giuseppe Convertini.



La nostra Nana è ancora solo l’aiutante di Babbo Natale ma, per una fortuita occasione, avrà l’opportunità di diventare la Befana, aiutata naturalmente da Babbo e da un Rudolf molto perplesso, diventando così la beniamina dei bambini!