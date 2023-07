Nabucco di Giuseppe Verdi a Ostia Antica Festival

Prosegue l’ottava edizione della rassegna Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, (organizzata del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica).

La novità del cartellone è quella di martedì 25 luglio: in scena Nabucco di Giuseppe Verdi con un cast di artisti di grande carriera e fama internazionale tra i quali spicca Carmelo Corrado Caruso baritono che ha calcato i palcoscenici di tutti i più grandi teatri internazionali nel ruolo di Nabucco, il soprano Alessia Grimaldi, artista spesso presente nei cartelloni del Teatro alla Scala di Milano, nel ruolo di Abigaille, il mezzosoprano Magdalena Urbanowicz nel ruolo di Fenena e Paolo Pecchioli, impegnato nell’impervio ruolo di Zaccaria, uno dei più impegnativi nell’intero panorama lirico per voci di basso.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica di Grosseto ed il Coro Lirico dell’Umbria sarà il Maestro Roberto Gianola, uno degli elementi di spicco tra i direttori che si approcciano ad affrontare partiture così complesse, delicate e difficili, ma al contempo affascinanti e coinvolgenti come quelle che propone il repertorio italiano. La regia è di Guido Zamara, da anni professionista e titolare di decine di allestimenti nei migliori teatri italiani.

Caratteristica degli allestimenti della S.O.L.T.I. è da sempre il rispetto della tradizione, della partitura e, particolarmente, del libretto, delle indicazioni volute dagli autori, delle epoche, della musica. Si può dire che nell’epoca dei grandi stravolgimenti degli allestimenti delle opere, delle regie volte alla ricerca del sensazionale o dell’inconsueto, del non già fatto, la S.O.L.T.I. è in qualche modo “innovativa” proponendo l’opera nella sua forma originale, nata a suo tempo per emozionare e destinata a farlo ancora per moltissimi anni grazie alla musica immortale ed ai grandi interpreti.