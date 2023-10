"New graphic landscape exhibition” trasforma gli spazi del Mattatoio

Un omaggio visivo al nuovo landscape progettuale delle arti e della grafica, un allestimento fatto di artworks che adottano un linguaggio sperimentale: è il contributo di NABA in collaborazione con Studio Mistaker per REF2023, trentottesima edizione del Romaeuropa Festival. Dal 30 settembre, “NEW GRAPHIC LANDSCAPE EXHIBITION” trasformerà gli spazi del Mattatoio di piazza Orazio Giustiniani 4 in occasione della prima edizione di Design Talks.



Quest’anno, all’interno della sezione Nuovi Formati, sono in programma i Design Talks a cura di Stefano Cipolla (Art director - L’Espresso) e Studio Mistaker – momento di confronto dedicato ai nuovi trend della sperimentazione del graphic design, cuore della ricerca visiva del Festival.



Ingresso libero.



Il REF e il progetto di NABA e Studio Mistaker

Il Romauropa Festival è una manifestazione artistica contemporanea con un’offerta eterogenea in cui interagiscono danza, teatro, musica, cinema, arti visive e tecnologia. Quest’anno, all’interno della sezione Nuovi Formati, sono in programma i Design Talks a cura di Stefano Cipolla (art director - L’Espresso) e Studio Mistaker – momento di confronto dedicato ai nuovi trend della sperimentazione del graphic design, cuore della ricerca visiva del Festival. Durante la giornata prenderanno la parola Mauro Bubbico (Graphic Designer), Domenico Romeo (Artist e graphic designer), Gianluca Alla (Graphic Designer) e Michela Picchi (Artista multidisciplinare).



Qui, protagonisti saranno anche i poster sperimentali realizzati dagli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction del campus di Roma. Gli artwork che allestiranno lo spazio sono stati realizzati durante un workshop con Martina Tariciotti (Co-Founder e Designer - Studio Mistaker). Coordinato da Assunta Squitieri (Course Advisor Leader del Triennio in Graphic Design e Art Direction della sede di Roma), il progetto si ispira alla multidisciplinarietà e alla fluidità delle arti, reinterpretando le discipline del REF. I lavori sono figli dell’intreccio fra approccio cartaceo e digitale, fra statico e animato e sono prova del crescente interesse del festival nei confronti della comunicazione visuale.



Gli stessi artwork saranno esposti nel campus romano di NABA e visitabili a partire dal 9 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 18:00, previa prenotazione su initiatives.roma@naba.it.



Con New Graphic Landscape Exhibition, NABA partecipa all’ottava edizione di Rome Art Week, manifestazione dedicata all’arte contemporanea, che si svolgerà dal 23 al 28 ottobre a Roma.