"'Na sera così", cena spettacolo per ricordare il Califfo

Si svolgerà martedì 27 febbraio alle ore 20:45 al ristorante Il Margutta Veggy Food & Art, nell’iconica via Margutta di Roma, “’Na sera così”, cena spettacolo dedicata a Franco Califano, ideata dalla titolare Tina Vannini.Una serata speciale nel ricordo del grande artista, con le interpretazioni del Maestro Alberto Laurenti, compositore e musicista, ma anche arrangiatore, grande conoscitore della musica mediterranea e, soprattutto, storico musicista e amico di Franco, di cui canterà i principali successi.



Tra una canzone e un’altra, il Maestro Alberto Laurenti svelerà aneddoti e curiosità riguardanti il Califfo. Durante il talk con Max De Tomassi, conduttore radiofonico e autore, appassionato di musica e cultura brasiliana da circa 30 anni, il Maestro Alberto Laurenti svelerà aneddoti e curiosità riguardanti il Califfo. Tra vicende private e pubbliche, tra cinema e musica, i due racconteranno così Franco Califano a tutto tondo. Tra i brani che saranno eseguiti, “E la chiamano estate”, “La musica è finita”, “Ma che serata è”, “Tutto il resto è noia” e “Un tempo piccolo”. Sul palco, con loro, anche Nadia Natali (voce), Salvatore Leggieri (batteria) e Carmelo Zumbo (basso).



Il menu reinterpreta le grandi canzoni di Califano: “Un tempo piccolo” è un Primosale in pasta kataifi su crema di broccolo romano, mentre “Un’emozione che ti scoppia dentro” un Raviolo alla carbonara con spuma di parmigiano e cuore d’uovo bio ricotta e pecorino. A seguire, “Mi hai lasciato solo”, un Carciofo solo alla romana con dauphinoise di patate, tartufo e fondo bruno, e “Nuvola nera”, Sigaro ripieno di cioccolato fondente arancia candita e lamponi servito con gelato alla vaniglia e rhum. Da bere, “E mescolai la vodka con acqua tonica”, ossia uno shortino digestivo, e “Tutto il resto è noia”, ossia i vini Bianco Capolemole Carpineti Bio Lazio e Rosso Capolemole Rosso Carpineti Bio Lazio.



“Califano ha sempre incarnato l’autenticità e la sincerità, riuscendo a trasmettere emozioni sincere attraverso le sue performance e le sue composizioni – dichiara la titolare Tina Vannini – ed è da tanto tempo che desideravo omaggiare la sua musica e la sua poetica. Solo l’incontro con il Maestro Laurenti, però, mi ha dato il giusto stimolo e la certezza che la sua professionalità e il suo esser stato parte della musica e della vita del Califfo ci farà risentire quelle vita vissuta sempre sul filo delle emozioni e sulla propria pelle”.

Franco Califano (Tripoli, 14 settembre 1938 – Roma, 30 marzo 2013) è stato un cantautore, produttore discografico, attore, compositore e poeta italiano, che ha venduto oltre venti milioni di dischi in tutti il mondo. Soprannominato Il Califfo, durante la sua carriera ha scritto complessivamente, tra poesie e canzoni, oltre 1.000 opere oltre a numerosi testi per altri artisti. In oltre cinquant’anni di attività musicale, Califano ha collaborato con numerosi artisti come Mia Martini, Patty Pravo, Mina, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Edoardo Vianello, Amedeo Minghi, Ricchi e Poveri, Renato Zero e Loretta Goggi.



I suoi successi sono numerosi e variegati, tra pop, rock e blues. Canzoni come “Tutto il resto è noia”, “Per una donna” e “Tac” hanno conquistato il cuore di milioni di persone, diventando vere e proprie colonne sonore di intere generazioni. Le sue liriche, spesso intrise di una profonda poeticità, hanno affrontato tematiche sociali e sentimentali con grande intensità ed emotività. Ma Califano ha lasciato anche un’impronta nel mondo del cinema, dove ha recitato in diversi film, dimostrando un talento eclettico anche come attore. Tra i suoi ruoli più celebri si ricordano quelli in pellicole come “Gardenia” e “Due strani papà”.



Info: per prenotazioni, 06 3265 0577. Costo: 50 euro a pax per cena placée e spettacolo.