'Na cosa semplice, la commedia con la compagnia de i sognattori

Cinque donne, cinque storie, cinque diversi modi di vivere i sentimenti.

48 ore per realizzare un corto teatrale, 48 ore per conoscersi, 48 ore per mettere in discussione la propria visione dell’amore.



Sono gli ingredienti della commedia musicale inedita ‘Na cosa semplice, nata da un laboratorio del Gruppo Teatrale de’ I SognAttori e scritta da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla, in scena dal 12 al 14 maggio presso il Teatro Albertino di Roma.



Il cast è tutto al femminile. Protagoniste della commedia sono infatti Nina (interpretata da Marianna Ferrazzano), Betta (Giorgia Fanari), Ludovica (Viola Centi), Greta (Dominique De Gerolamo) ed Emma (Martina Ferrazzano). Cinque professioniste del mondo dello spettacolo teatro che si ritrovano a trascorrere due giorni insieme per poter partecipare a “Corto 48”, un concorso che richiede di realizzare un corto teatrale in sole 48 ore, partendo da un tema assegnato: l’amore, in questo caso.



Ma non tutto fila liscio come sperato e individuare l’idea da mettere in scena sarà più difficile del previsto. La squadra dovrà non solo lottare contro il tempo che scorre inesorabile per riuscire a consegnare il corto, ma anche trovare il coraggio di mettere a nudo i propri sentimenti, di far cadere le maschere, di chiedere aiuto.



L’amore sarà dunque inevitabilmente al centro di questa divertente e commovente commedia, accompagnata dalle musiche dei più celebri musical, con arrangiamenti di Claudio Trionfetti e testi inediti.



Per la regia di Martina Ferrazzano, Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla e con le scenografie di Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla, ‘Na cosa semplice è frutto di un laboratorio teatrale realizzato all’interno del Gruppo Teatrale de’ I SognAttori.



Nato nel 2011 a Roma per avvicinare i ragazzi del quartiere Colli Albani ai linguaggi del teatro, il Gruppo Teatrale de’ I SognAttori ad oggi ha portato in scena otto spettacoli: Grease (musical), Hercules (musical), Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco (musical), Bar da Mù (musical con testo inedito), Il Ciclone (musical), Spoiler! L’assassino è il maggiordomo (spettacolo interattivo), Figli di Giuda (musical con testi, musiche e canzoni inediti), La Macchina dei Sogni (musical con testi, musiche e canzoni inediti).



Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto in beneficenza per le attività della parrocchia di San Giuda Taddeo di Roma.