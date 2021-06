‘Na cicoria pe due: quattro chiacchiere su Roma tra romani all'Orto Botanico

Na cicoria pe due è quello che ogni romano almeno una volta nella vita ha detto e pensato.

Una storia vera, nata al ristorante. Il contorno tipico di una città in cui dividere è consuetudine, a tavola e nelle opinioni. Una serata tra amici in cui si raccontano esperienze, filosofia, fattacci, cucina, musica e punti di vista sulla nostra Roma, che è eterna per definizione, con gli occhi e la voce di chi la vive da sempre e per sempre continuerà ad amarla.

Il 17 giugno alle 19.30 nella suggestiva location dell’Orto Botanico di Roma, Largo Cristina di Svezia 23, l’area di YAM si estende al palco per trasformarsi in un salotto a cielo aperto dove a far da protagonista sarà proprio la città di Roma, con le sue storie, il tifo calcistico, la musica, la cucina, l’imprenditorialità e soprattutto lo “spirito” dei romani.

Il concept dell’evento scaturisce dall’idea di due amici che si ritrovano a tavola e al momento di decidere il contorno, all’unisono, pronunciano la fatidica frase “‘na cicoria pe due”. Tra una fragorosa risata e una riflessione semiseria nasce quindi la voglia di parlare di Roma ai romani, con i romani, per valorizzarne anche i difetti.

Interverranno Paolo Bonolis, Alessandro Pipero, G-Max, Pablo e Pedro, Francesca Fagnani, Pietro Martinelli (in arte Johnny Palomba), Riccardo Cotumaccio, Nicola “Setak” Pomponi e Carolina Venosi di Rome is More.

A dirigere il coro di voci un duo sui generis, la criminologa Flaminia Bolzan e l’autore televisivo Marco Salvati che per una sera saranno semplicemente i “due amici al ristorante”, velenosi, caciaroni, ironici, a tratti malinconici.

Un fritto misto dove la paranza è compagnia, ma anche riflessione e pensiero, quello che sta dietro la voglia di valorizzare tutto ció che la città può offrire. Un evento che vuole riportare al centro l’orto, l’arte, i mestieri, ma soprattutto la cultura e la parola di un luogo dove l’imperativo è includere, accogliere e raccontare la storia.

Lei, la città eterna, il palindromo di amore. Roma. Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione.

