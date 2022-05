N.A.I.P., il finalista di X Factor 2020 in concerto a Roma

Orario non disponibile

Quando Dal 07/07/2022 al 07/07/2022 Orario non disponibile

Artista rivelazione di X Factor 2020, N.A.I.P, annuncia le prime date del "Dovrei essere in tour" la sua nuova avventura dal vivo, in partenza dal 1 maggio 2022.

N.A.I.P. è l’acronimo di “Nessun artista in particolare”, il progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri: un’operazione delicata, rischiosa, audace; una grande capacità performativa al servizio di una scrittura innovativa, fortemente identitaria e scevra di etichette musicali.

Il suo nome è un manifesto di intenti, una proposta provocatoria e disturbante, ma fortemente radicata con la narrazione del cantautorato italiano dell’età dell’oro.

Octapad, synth, chitarra e voce sono gli strumenti che entrano in un vortice di ripetizioni generate da una loop station, così i mantra di “Bravi nel Breve”, di “Oh Oh Oh”, di “Partecipo” prendono vita, diventando brani ipnotici che dopo ogni ascolto si fissano in testa: su tutti il singolo “Attenti al Loop”.

Finalista a X Factor 2020, il suo percorso - all’interno del format televisivo - è stato all’insegna della sperimentazione sonora, di un’innata capacità creativa, che gli ha permesso di sviluppare un viaggio musicale profondamente contemporaneo e multiforme.

Le date del tour di N.A.I.P.

Domenica 1 Maggio 2022 | TARANTO @Uno maggio libero e pensante

Mercoledì 1 Giugno 2022 | MILANO @Germi

Sabato 18 Giugno 2022 | BIENTINA (PISA) @Matt in Future

Sabato 2 Luglio 2022 | TOLENTINO (MACERATA) @Design Terrae Festival

Giovedì 7 Luglio 2022 | ROMA @Snodo Estate

Sabato 9 Luglio 2022 | LEVERANO (LECCE) @civuoleunPAESE

Sabato 16 Luglio 2022 | BOLOGNA @DumBO Summertime 2022

Sabato 23 Luglio 2022 | CANNAIOLA DI TREVI (PERUGIA) @Antifestival

Giovedì 11 Agosto 2022 | MAIDA (CATANZARO) @Color fest

Foto da Facebook @Nessunartistainparticolare