Mystical & Interior, mostra collettiva d'arte contemporanea

Dal 13 al 19 ottobre 2023 si terrà la Mostra collettiva ‘Mystical & Interior’, con il patrocinio del Municipio Roma VIII, presso la galleria Cosarte nel cuore di Garbatella.



L’esposizione sarà un viaggio introspettivo verso l’interiorità, un mondo mistico e magico da scoprire…

Il tema vuole evidenziare un concetto che combina filosofia, scienza, architettura e spiritualità nella pratica pittorica…

Una mostra per mettere in evidenza l’importanza dell’introspezione, esplorare le dinamiche della natura che raggiungono le profondità della nostra mente.

Mistical & Interior, come sentimento di contemplazione in una dimensione che può farci vedere la ‘trascendenza’ o riportare al proprio io e alla propria anima. Una esperienza di vita interiore che ci porta verso un’intima unione con una realtà superiore, diversa, assoluta, fuori delle forme ordinarie di conoscenza e di esperienza. L’arte è anch’essa un’estasi creativa, una relazione privilegiata con la propria coscienza.

Gli artisti parteciperanno con opere figurative, astratte, o concettuali interpretando il tema con differenti stili, tecniche e materiali.

Vernissage venerdì 13 ottobre 2023 dalle ore 18.00.

Interviene il Filosofo Roberto Fantini.



Artisti:

Gianluca Bellissimo, Maurizio Campitelli, Flavia Distefano, Roberto Fantini, Simona Gloriani, Mahroo Hemati, Alessio Masi, Roberto Pinetta, Stefania Spera, Gabriella Tirincanti



Info mostra:



Gallery





Ingresso libero