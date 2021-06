Mystery Pacific Duo Live al Crash Roma

E' tornata la musica live al Crash Roma. Ancora un appuntamento con la musica dal vivo accompagnata da un esclusivo Jazz Brunch. L'appuntamento è per domenica 27 giugno dalle ore 12:30 alle 15:30: brunch + live solo su prenotazione (posti limitati / prenotazioni tavoli: 347.9449129).



Alla fine dell'estate 2019 Francesco Pucci molto attivo nella scena rock europea e Alessandro Russo veterano del Jazz e dello Swing si incontrano per caso, e decidono di confrontarsi. Nasce così il Mystery Pacific Duo.



Alessandro Russo classe 1957 chitarrista con più di 40 anni di carriera all'attivo fece diversi concerti in Europa e Asia. Ebbe l'opportunità di confrontarsi amichevolmente con Stephane Grappelli e Tommy Emmanuel. Ha condiviso il palco con artisti di fama mondiale come: Angelo Debarre, Art Farmer, Harold Bradley, Tony Scott, Massimo Urbani, Romano Mussolini, Lino Patruno,Carlo Loffredo, Luigi Toth, Antonio Forcione, Renzo Arbore. Oltre alla musica ebbe anche una breve parentesi lavorativa come attore nella compagnia di Paul Morocco tra il 93' e il 95'.



Francesco Pucci classe 1989, chitarrista, cantante e compositore Rock all'attivo con "Fvzz Popvli" e "Beesus". Con una media annua molto alta di festival e concerti tra Francia, Germania, Italia, Olanda, Belgio, Rep.Ceca, Danimarca, Portogallo, Spagna, Polonia, Svizzera e Austria. Nel 2012 ottiene una parte come attore in una scena con Claudio Di Biaggio nel lungometraggio "Paura3D" diretto dai Manetti Bros, con la sua vecchia band "The Wisdoom" collabora con Pivio per la colonna sonora del film.



Il Crash Roma Crash Vibes & Wines è Drink, Food e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione.

La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



Prodotti d'eccellenza che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.

