M¥SS KETA all'Auditorium Parco della Musica

M¥SS KETA fa tappa con il suo tour all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il 21 giugno salirà sul palco della cavea per uno show inedito: per la prima volta sarà accompagnata dai Dpcm, band capace di avvolgere la sua voce fino a farla esplodere delle sue stesse passioni e formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica.

Uno show in versione strumentale, tra suoni stupefacenti e visual psichedelici, in cui la regina della notte presenterà insieme ai suoi successi l’EP Cielo non è un limite uscito a novembre, e il suo Lato B uscito ad aprile: una miscela sorprendente di suoni sferzanti come le folate ad alta quota, fresche, quasi glaciali, con deviazioni a volte repentine, dominata da una vocalità teatrale, recitata, estremizzata, in cui la divina canta in diverse lingue per dare voce ai pensieri interiori di molteplici doppelganger.

Di seguito il programma completo dell'estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica

LATTE E I SUOI DERIVATI LILLO&GREG - 8 giugno (SPOSTATO AL 20 GIUGNO ALLE 21)

MOGOL IN EMOZIONI CON GIANMARCO CARROCCIA - 10 giugno

​ALMAMEGRETTA - 14 giugno

​NCCP - NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE - 15 giugno

THE BEATBOX E CARLO MASSARINI - 17 giugno

​EMMA - 18-19 giugno

M¥SS KETA - 21 giugno

SERGIO CAMMARIERE - 22 giugno

EDOARDO BENNATO - 23 giugno

NICCOLÒ FABI - 24-25 giugno

MECNA - 26 giugno

L'ORCHESTRACCIA - 27 giugno

ROBERTO ANGELINI, PAOLO BENVEGNÙ - 28 giugno

JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE - 29 giugno

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - 30 giugno

FABRIZIO MORO - 2-3-4 luglio

ROBBEN FORD AND BILL EVANS - 5 luglio

RKOMI - 7 luglio

GHEMON - 8 luglio

GIGI D'ALESSIO - 9 luglio

VENERUS - 10 luglio

DARDUST - 11 luglio

GINO PAOLI E ORCHESTRA - 12 luglio

UMBERTO TOZZI - 13 luglio

DIODATO - 17 luglio

NICOLA PIOVANI - 18 luglio

PIERO PELÙ - 19 luglio

PAOLO FRESU “HEROES” OMAGGIO A DAVID BOWIE - 20 luglio

NEK - 23 luglio

FIORELLA MANNOIA - 24-25 luglio

COLAPESCEDIMARTINO - 26-27 luglio

MAX GAZZÈ - 30-31 luglio

CHRISTIAN DE SICA - 1 agosto

CALIBRO 35 - 2 agosto

​TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - 3 agosto

FRANCESCO BIANCONI - 4 agosto

​PINK FLOYD LEGEND - 7 agosto

​LO STATO SOCIALE - 8 agosto

NOA - 23 agosto

WILLIE PEYOTE - 24 agosto

STEFANO BOLLANI TRIO - 25 agosto

​IL MURO DEL CANTO - 26 agosto

COMA_COSE - 27 agosto

SNARKY PUPPY - 3 settembre

LUCA BARBAROSSA - 4 settembre

NOEMI - 6 settembre

​​LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - 7 settembre

​THE ZEN CIRCUS - 8 settembre

MOTTA - 10 settembre

PAF TRIO PAOLO FRESU / ANTONELLO SALIS / FURIO DI CASTRI - 11 settembre

ARIETE - 27 settembre

BALLO - 28 settembre

