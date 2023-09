Mutabilis: le opere grafiche di Elena Molena in mostra a Garbatella

Venerdì 29 settembre 2023, alle ore 18.00, si terrà l’apertura della mostra di Elena Molena intitolata “Mutabilis”, presso la galleria Alea Contemporary Art, sita a Roma, in Viale Guglielmo Massaia 41. L’artista, che dal 2009 è docente di Tecniche dell’Incisione-Grafica d’Arte nell’Accademia di Belle Arti di Venezia, sarà presente all’inaugurazione.

Con “Mutabilis” inizia un viaggio alla riscoperta della propria identità, soprattutto per noi figli di un’era in continua, velocissima mutazione, da cui il titolo della mostra. Nelle opere di Elena Molena la varietà delle tecniche utilizzate (acquaforte, acquatinta, cera molle, maniera a zucchero) si traduce in una complessità raffinata di paesaggi che si susseguono uno dopo l'altro. Da diversi anni la poetica di Elena Molena si è concentrata sulle metamorfosi del paesaggio, sia urbano che lagunare. Nelle sue opere l’artista indaga e sperimenta attraverso il segno e la materia, utilizzando le tecniche incisorie come alfabeto privilegiato. Il suo linguaggio assume così un significato simbolico nella percezione del continuo mutare dell’ambiente e dell’identità umana, soprattutto nella relazione con l’altro.



Alea Contemporary Art – Associazione Culturale:



Nata nel 2016 e con base nel quartiere storico di Garbatella, Alea Contemporary Art è galleria d'arte contemporanea, laboratorio d'incisione e stamperia d'arte nello stesso spazio. Un luogo polivalente e multifunzionale adatto a chi ama l'arte come esperienza totale, emozionale, terapeutica. Si organizzano eventi culturali, tra cui mostre d’arte, corsi di incisione ed eventi performativi.