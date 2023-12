In occasione dei festeggiamenti per i 18 anni dell’APS Musikè di Roma sarà possibile partecipare ad una serie di appuntamenti musicali e teatrali aperti a tutti dal titolo “Musikè di Natale 2023”. Quattro eventi animati dagli studenti dei vari corsi si svolgeranno, infatti, il 17 dicembre nell’Auditorium e nella sala Sisto V dell’Istituto Seraphicum di Roma. Alle 11:00 apriranno i festeggiamenti gli allievi dei laboratori teatrali con lo spettacolo “Tutti pazzi per Shakespeare”, messo in scena dai partecipanti a Recit-arTE T-Lab e dal gruppo Musikè con quasi 40 allievi coinvolti in una speciale intervista al drammaturgo inglese. Alle 11.30, presso la sala Sisto V, torna la rassegna “Toni MusCorali” giunta alla sua quinta edizione che avrà fra i protagonisti il Coro Polifonico Città di Alvito, il coro One Voice, e i gruppi vocali Dodecantori e Sorry I’mLate. Nel programma del concerto sarà possibile godere di brani natalizi, sacri e profani, che spaziano dalla musica leggera a brani con arraggiamenti più impegnativi.

Dalle 15:30 l’Auditorium del Seraphicum ospiterà un concerto di musica vocale dal titolo “Cento voci in-canto” con la partecipazione di alcuni dei gruppi corali di Musikè, tra cui il Coro di voci bianche Musikè, il coro dell’I.C. Manzoni, i gruppi vocali Pitch Hunters, Sorry I’m Late e Musikè di Classe, e la Corale Musikè. Il ricco programma musicale sarà in parte accompagnato dalla Big Band Theory. A conclusione di questa maratona musicale e teatrale alle 19:00, sempre all’Auditorium, è previsto il “Live As One”, esibizione delle varie band della scuola: si alterneranno sul palco Big Band Theory, Feel Good, Four Seasons, Meno Sei, Royal Lights, Soundbusters, Ten Sounds, T- Lab e Undertrain, con un repertorio che spazierà dal pop al rock fino alla musica per immagini, con brani anche di carattere natalizio.



Il ricavato di tutti gli appuntamenti, sempre ad offerta libera, sarà devoluto a tre associazioni benefiche (“Burkina Kamba – Bambini nel deserto”, EsseGiElle e AIPD sezione di Roma) tutte dedicate a progetti concreti per migliorare la vita e le condizioni di bambini, ragazzi e famiglie in varie parti del mondo, ma anche a Roma. Maggiori dettagli sui progetti sono disponibili online (https://www.associazione-musike.com/musike-di-natale-2023/)



La scuola “Musikè” è attiva con i suoi corsi a Roma e Frascati ed organizza concerti ed eventi culturali, anche grazie a prestigiose collaborazioni (Banda Nazionale della Polizia di Stato, Orchestra Notturna Clandestina, ecc.) oltre a gemellaggi con orchestre e cori in Italia e all’estero, associando l’impegno per la diffusione della cultura musicale al sostegno fornito ad associazioni ed O.N.L.U.S. Maggiori info su iniziative e corsi su https://www.associazione-musike.com/ .