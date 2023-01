Musichart, concerto pianistico con musica visiva

Concerto pianistico di brani neoclassici targati EMA Edition - etichetta discografica diretta dal noto Maestro Roberto Cacciapaglia – in un’atmosfera magica, caratterizzata dalla proiezione in tempo reale di disegni astratti digitali che rappresentano le melodie suonate. L’obiettivo dei concerti MusicHArt è regalare un’esperienza sinestetica immersiva e diffondere il messaggio intimo musicale dell’artista. La musica e le emozioni sono i protagonisti della serata.



Il tema sarà incentrato non solo su astrattismo in ambito musicale ma anche sull’importanza di valorizzare la musica come mezzo per unire, ispirare e meditare sugli eventi che caratterizzano il nostro tempo. In tal senso, sarà proiettato un video emozionale relativo ad interviste del maestro Roberto Cacciapaglia dal titolo “Il sogno di rianimare il mondo con la musica”, nonché saranno recitate poesie originali legate all'immaginazione, ai sentimenti e all'espressione artistica sinestetica.



Al pianoforte si esibirà Gianmarco Merlini, compositore musicale della EMA Edition, che vanta un’ampia esperienza concertistica caratterizzata dall’esibizione delle sue musiche in diverse sale da concerto ed eventi tra cui Festival Internazionale del Cinema, Naturalmente Pianoforte, Festa Europea della Musica, Maker Faire Rome, MilanOff Festival, Piano City. L’artista suonerà suoi brani neoclassici, tra cui melodie dall'album “Colori d’Anima”.



Con riferimento alle origini di MusicHArt, esso rappresenta un progetto unico nel suo genere avviato nel 2018 che si fonda sull’applicazione degli studi e ricerche di artisti quali Wassily Kandinsky e Jackson Pollock. MusicHArt crea il disegno digitale astratto in tempo reale attraverso l’analisi della musica e renderizzazione grafica simultanea, attuando precise logiche grafiche che rappresentano un linguaggio unico/universale applicabile ad ogni genere di musica, conservando gli elementi artistici propri dell’astrattismo che più di ogni altra forma d’arte si avvicina al linguaggio musicale per le sue proprietà trascendentali (nei disegni generati non sono presenti immagini commerciali o richiami a oggetti reali di vita dell’essere umano).



La location del concerto è il Teatro dei Contrari di Roma, per aiutare le strutture teatrali a resistere e sostenere le attività artistiche e culturali.



Gallery

I biglietti sono prenotabili tramite le seguenti modalità: Indirizzo mail a teatrodeicontrariroma@gmail.com; Tel. 3489774959; Online su www.billetto.it (cercare MusicHArt).