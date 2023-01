MUSICANTI DI BREMA

Spettacolo Teatrale per bambini/e dai 3 ai 10 anni

Adattamento teatrale in rima e regia di Agnese Torre



DOMENICA 5 FEBBRAIO ORE 11.00

AL TEATRO ANFITRIONE

Via San Saba 24, Roma



Con in ordine alfabetico:

Irene Cannello, Stefano De Santis, Annachiara Mantovani,

Claudio Piano, Francesco Romano, Agnese Torre



Regia: Agnese Torre



Sinossi:



Quattro animali, un asino, un cane, un gatto e un galletto si trovano insieme in circostanze disperate. Ognuno è in cerca di una nuova fortuna quando la strada, casualmente, li unisce verso Brema con l’idea di suonare insieme nella banda del villaggio e trovare un nuovo posto nella società.

Ed è così che, grazie alla collaborazione ed all’astuzia, troveranno una nuova casa dove poter vivere felici e ricominciare una nuova vita.





Teatro Anfitrione – Via di San Saba 24, Roma

Info e prenotazioni: infodispariecontrari@gmail.com

Oppure tramite Social - Instagram: @dispariecontrai_teatro

Oppure Whatsapp: 3490575024



Gallery

Costo biglietti: Bambini/e 8,00 euro - Adulti 10,00 euro