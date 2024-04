Musical solidale in favore di percorsi di autonomia ed empowerment femminile

Venerdì 3 maggio alle ore 19.30, presso la Sala Polivalente Biavati in Via Prenestina 468, a Roma, andrà in scena un musical solidale per aiutare a sostenere l’associazione Stop Hunger in favore di percorsi di autonomia ed empowerment femminile.



Durante la serata verrà rappresentato lo spettacolo “La Principessa Perduta”, con la regia di Stefano Persico: un musical per tutte le età per raccontare cosa significa diventare adulti, che prende spunto da una delle favole più belle e amate dei fratelli Grimm, riproposta anche in versione cinematografica. Il regista ha lavorato alla “principessa perduta” per la prima volta quando la figlia aveva sei anni e si era approcciato all’opera pensandola come viaggio alla scoperta dell’amore. Oggi dopo otto anni, con sua figlia nel pieno dell’adolescenza, ha deciso di riportare in scena lo spettacolo per tornare a parlare di amore, raccontando della sua unica dimensione possibile: amore con libertà. Il regista vuole alzare il volume su questi temi e far arrivare ai giovani e a tutti che “la libertà è la conditio sine qua non dell’amore”. Senza questo, le relazioni si trasformano in costrizione e violenza.



L’evento, il cui ingresso sarà a offerta libera, è realizzato dalla compagnia teatrale La Maison, compagnia sorta nel quartiere Collatino di Roma e composta da adulti e ragazzi dai 13 anni in su, per Sodexo e a sostegno di Stop Hunger.



“Si tratta di un viaggio alla scoperta di chi siamo veramente, un viaggio per scoprire che l’unico amore possibile è quello libero”, commenta il regista Stefano Persico.



“La libertà di parola e di espressione è un diritto indelebile che non dobbiamo mai perdere. Ogni occasione diventa pertanto un momento prezioso”, spiega Nadia Bertaggia Direttore HR Sodexo Italia.



Lo spettacolo proposto aderisce alla maratona annuale di solidarietà “Servathon” di Stop Hunger, la rete di volontariato aziendale del Gruppo Sodexo che ogni anno, tra aprile e giugno, invita i propri collaboratori in tutto il mondo ad organizzare iniziative di raccolta alimenti e raccolta fondi per sostenere progetti di lotta alla fame e promozione dell’empowerment femminile e di chi è in condizione di fragilità.



Per prenotare i posti è possibile telefonare al numero 06 650 9311.