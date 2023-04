Musica Q - la voce della favolosità: lo show di Narciso a Largo Venue

Dopo i primi due appuntamenti di Febbraio e Marzo, il 14 aprile a Largo Venue torna "Musica Q - La voce della favolosità", il nuovo esclusivo e inclusivo show di Narciso dedicato alla musica italiana nell’ambito del mondo LGBTQIA+ in collaborazione con Latte Fresco e Indieffusione. La serata sarà condotta dal padrone di casa, il Drag Singer e Cantautore Narciso che, reduce dalla release del suo ultimo singolo “Stringimi Forte” uscito dopo il lancio di “Make Up”, si esibirà con i suoi brani originali e personalissimi mash-up.



L’evento, che ha già visto tra gli artisti ospiti delle precedenti edizioni Roberto Casalino, Jaboni, Mecha Prjt, Le cose che non dico, vedrà questa volta sul palco le esibizioni di Lei, cantautrice calabrese già semifinalista al Premio Fabrizio De André, Caravaggio, artista eclettico e instancabile con diversi singoli all’attivo tra i vincitori di Musicultura, e di Vitto, cantautrice romana “della porta accanto” con melodie e testi che raccontano frammenti di vita quotidiana.



Gli artisti che si esibiranno e che porteranno sul palco del Largo Venue il loro talento e la loro musica ricca di valori, messaggi ed emozioni comuni a chiunque, si racconteranno a Narciso e al pubblico, in una serat che unisce musica live e talk show con l’intento di valorizzare gli artisti della scena italiana emergente e non che si stanno distinguendo per originalità e qualità nel panorama musicale attuale.



Apertura porte ore 21:00, inizio previsto ore 22:00.



Gallery



Ingresso gratuito entro le 22:30, dopo 7€ (Si potrà rimanere anche per il party di Latte Fresco).