"Musica&Psiche- Angeli&Demoni", terzo Talk di Mich Day

“Musica&Psiche- Angeli&Demoni” è il tema del terzo Talk di “Mich Day” format ideato dall’Associazione Music International Compound delle Arti e dei Mestieri Musicali, il primo hub interamente dedicato alla musica, al suo mercato e alle tecnologie applicate.

L’incontro si svolgerà, giovedì 29 febbraio a Roma, nel particolare ed unico “Studio Orizzonte Gallery” del noto fotografo Antonio Barrella, dove si respira un’aria internazionale tra mille fotografie e video, un open space dall’architettura post-industriale, in cui domina il color rosso. La batteria del fotografo Barrella fa da cornice al set fotografico di ritratti che realizza per gli ospiti del talk.

Gli interessanti Talk che, si svolgeranno fino a giugno 2024, sono, ogni volta, condotti magistralmente da Danila Bonito, giornalista e volto RAI ed hanno sempre come tema portante la “musica” con le sue mille sfaccettature, abbinata a contenuti altrettanto importanti nel nostro mondo come: sport, moda e tante altre forme di arte. Durante la serata in cui si confronteranno: Massimo Zuccaroli Alias Maximus, Editore Musicale, Produttore Discografico, Docente Master presso Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma, Fondatore e Presidente "Istituto Italiano d'Informatica Musicale"? dell'Associazione Musica Oggi di Roma centro di Formazione Professionale dal 1979, e molto altro, insieme a Stefano Marini, Medico Psichiatra autore di varie pubblicazioni sulla psicofarmacologia, Docente Master presso Università La Sapienza su Sperimentazione Clinica, past-president e ora vicepresidente della European Clinical Research Organizations Federation (EUCROF).

Si passerà dal significato di musica degli angeli (tredicesimo secolo, quando erano molto diffusi i culti mariani) in cui si sviluppò, dunque, la convinzione che la musica dell'arpa avesse il potere di elevare lo stato di coscienza dell'essere umano. Per gli angeli la musica sarebbe dunque una sorta di passaggio, uno strumento di comunicazione potentissimo tra i due mondi. Per poi passare alla forma di musica “demoniaca”

Testimonianze sonore si alterneranno durante il Talk con tre musicisti che interpreteranno proprio i momenti storici della musica “Angeli&Demoni” come Franco Vinci, chitarrista e voce e la sua Blues Band con Meki Marturano, batteria e Mimmo Catanzariti, basso.

Partner della serata con le sue etichette: “Casale del Giglio” storica azienda vitivinicola laziale situata nell’Agropontino, località Le Ferriere, provincia di Aprilia. Fondata nel 1967 da Berardino Santarelli e seguita, sin da giovane e con grande passione dal figlio Antonio Santarelli. Ottimi Vini dal Sauvignon, Bianco Satrico, Viognier e il Rosato Albiola. www.casaledelgiglio.it

Il Talk si terrà il giorno giovedì 29 febbraio dalle ore 18.30 presso “Studio Orizzonte Gallery”. Via Bertoloni 1C Roma - Entrata libera fino ad esaurimento posti. www.musicompound.com