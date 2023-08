“Musica Pintada”, Israel Varela al Parco del Celio

Jazz& Image,nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo presenta, domenica 13 agosto Israel Varela “Musica Pintada”.

Il nuovo progetto di Israel Varela, presentato di recente in un tour di grande successo in Asia ed Europa, ultima tappa in Indonesia, dove ha dato vita a un ensemble con i più grandi esponenti della musica tradizionale locale di Gamelan e Kecak. Uno spettacolo musicale ricco e versatile che nasce come progetto solista e che vede la partecipazione di volta in volta di diversi artisti di rilievo internazionale.

Un progetto unico nel suo genere, in parte scritto ed in parte “Live Improvised” dove tutta la musica composta da Varela è ispirata all'elemento fondamentale della rinascita, il collegamento tra l'essenzialità dell'essere e del sé profondo e il "tutto". L'esperienza della pienezza cosmica, la caducità di tutto ciò che esiste, l'enigma dell'uomo di fronte al datore della vita, la trascendenza che a poco a poco permea l'intero essere.

Uno spettacolo contemplativo e folgorante che per l’occasione del Jazz Image celebra anche i 23 anni di Varela in Italia. Con la partecipazione di una band composta da musicisti provenienti dall’Europa ed Asia come Nita Aartsen e Francesco Diodati.

