Musica Fuori Binario: il concerto di Alessia Tondo

Il 13 novembre nuovo appuntamento con "Musica fuori binario", una rassegna di concerti a Fortezza Est, per orecchie che vogliano uscire dai binari del “già sentito” e lasciarsi trasportare, in sospensione, attraversando in confini dei generi. In programma il concerto di Alessia Tondo, che dal Salento che presenta “Sita” (Premio Loano Giovani), il suo primo e fortunato lavoro solista che l’ha portata tra i 10 migliori dischi del 2021 per “Il giornale della musica”.

Alessia Tondo in “Sita”

Alessia Tondo in "Sita" - folk songwriting, voce, tamburi, chitarra e loop machine. Da “Le radici ca tieni” dei Sud Sound System alla collaborazione in “Nuvole Bianche” di Ludovico Einaudi il percorso di Alessia Tondo è costellato di incontri eccellenti. La sua ricerca personale l’ha portata fino a “Sita”, il suo primo lavoro da solista (Premio Loano Giovani 2021), in cui affida la sua voce a originali intrecci vocali e a ballate per raccontare con verità la propria radice e identità; voce, chitarra, tamburi e loop machine a creare un gioco di controcanti e sussurri che qua e là strizzano l’occhio al Brasile, al cantautorato intimo di Drake e alla malinconia di certe ballads di Tom Waits ma che non perdono mai di vista la radice da cui provengono. Un lavoro prezioso, intimo ma al tempo stesso universale, magico e profondo; uno dei rari esempi in cui la cultura popolare è personalizzata e trasfigurata in chiave visionaria.“Sita” in dialetto significa melograno, frutto prezioso ed elegante che in tutta l’area del Mediterraneo è simbolo di buon augurio incontro e condivisione. E così Sita svela un volto misterico e terapeutico della musica popolare come una forma di esorcismo contro i cattivi pensieri, un rito di guarigione catartico che si compie ogni volta attraverso le parole e la sua musica. Brani originali, parole e musica, che riprendono i modi della tradizione e li trasfigurano in una sorta di camerismo che ha l’eleganza della musica colta e l’emozione di quella popolare. Passato e futuro, tradizione e avanguardia, quotidiano ed eterno in un esperimento audace, enigmatico, rivelatorio.

A dicembre si continua con due concerti, diversi tra loro e appassionanti: Cristiana Verardo, con “Maledetti Ritornelli”, un progetto avvolgente e catartico le cui parole raccontano storie uniche che toccano l’anima; l’11 dicembre spazio alla musica strumentale di Claudio Prima & Seme che con “Enjoy” porta l’organetto nel salotto buono del quartetto d’archi, in un dialogo tra musica colta e folk.

