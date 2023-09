Musica Expo, l'evento per professionisti e appassionati del settore musicale

Prezzo non disponibile

Musika Expo torna domenica 15 ottobre presso il Palazzo dei Congressi in Roma. La manifestazione, la cui ultima edizione nel 2019 ha registrato più di 7000 presenze, aumenterà le sue dimensioni rispetto al passato. I cinquemila metri quadrati di superficie del Palazzo dei Congressi saranno un contenitore polivalente che darà vita a live, seminari, presentazioni e conferenze ed esposizioni.

Sarà possibile entrare in contatto con più di 200 marchi di aziende leader nel settore degli strumenti musicali grazie a realtà come: Aramini, Algam Eko, Sergio Tomassone, Midiware, Mezzabarba Custom Amplification, Reference Cable, Girap, Bomap, Gewa, oltre a numerose eccellenze artigianali del settore.

Presenti alla manifestazione oltre 50 scuole di musica della Regione Lazio, coordinate da Co.sm.o. .

Realtà come Volontè & Co., Curci Edizioni e Dantone Edizioni porteranno invece diverse perle e successi del loro ampio catalogo.Tra gli eventi live in programma spiccano le esibizioni della Saint Louis Band & special guest Davide Shorty, Cristiano Micalizzi & Friends e Hermes. Mentre tra i seminari più attesi le testimonianze dei musicisti/ artisti Massimo Varini, Serena Brancale e Corrado Bertonazzi.

Musika Expo 2023 propone anche 2 progetti speciali:

Musika Educational: un “villaggio di formazione” all’ingresso di Piazzale dell’Arte dove il pubblico avrà la possibilità di connettersi con le scuole di musica del Lazio. Concerti, seminari e moltissime zone per creare un confronto e mettere un primo passo nel mondo dello studio della musica. Grazie alla collaborazione con Co.Sm.O - Coordinamento delle scuole di musica della Regione Lazio si creerà un forum di confronto e condivisione di valori educativi ed esperienziali per i ragazzi che intraprendono un percorso conoscitivo e di formazione, volto alla cultura musicale e alla performance artistica.

L’Economia Circolare: panel, conferenze ed eventi volti a sensibilizzare e rendere più possibile partecipi a parlare in musica dell’economia circolare, dove quello che fino a ieri veniva considerato un rifiuto può ri-diventare materia prima e tornare nel circuito produttivoDurante i panel verranno sviluppate tematiche specifiche relative ai vari campi coinvolti nel mondo della musica.

La produzione per questa edizione sostiene la Fondazione “Un respiro per la Vita E.T.S.” con il progetto “BREATH TOURS” campagna di prevenzione dei tumori ai polmoni e antifumo. Slogan del progetto “Smetti di Fumare... Inizia a suonare!).