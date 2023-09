Musica a Piazza di Spagna: banda dell’Esercito suona le colonne sonore più amate

La scalinata di Piazza di Spagna suona a sorpresa. Venerdì 22 settembre, dalle ore 19, sessanta musicisti della Banda dell’Esercito Italiano, in divisa storica, prenderanno posto tra gli scalini di Trinità dei Monti per eseguire alcune delle più belle colonne sonore cinematografiche di tutti i tempi.

È l’anteprima di Roma Film Music Festival, il primo evento internazionale in Italia dedicato alle colonne sonore e ai loro protagonisti che torna nella Capitale dal 30 settembre all’8 ottobre per la sua seconda edizione.

Da James Bond a Schindler’s list, le note dei film che ogni spettatore ha amato risuonano in uno dei luoghi più suggestivi della Capitale. Guidati dal Maestro Direttore Maggiore Filippo Cangiamila e dal Maestro Vice Direttore Maggiore Antonella Bona, i musicisti renderanno omaggio a giganti delle colonne sonore quali Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Vangelis e molti altri.

Roma Film Music Festival inizia sabato 30 settembre all’Auditorium della Conciliazione con “Bugs Bunny at the Symphony” (ore 15 e ore 19) e domenica 1 ottobre (ore 15); mentre “Pirati dei Caraibi. La Maledizione della Prima Luna – In concerto” sbarca venerdì 6 ottobre (ore 20,30) e sabato 7 ottobre (due repliche alle 15 e alle 20,30). Per la prima volta in Italia le due pellicole saranno sonorizzate dal vivo da un’orchestra di oltre 80 elementi che eseguiranno in perfetto sincrono con le immagini le colonne sonore. Due titoli celebri in tutto il mondo, firmati rispettivamente Warner Bros e Disney, per festeggiare insieme e con il giusto ritmo i 100 anni dalla fondazione dei colossi dell’intrattenimento.

Sempre all’Auditorium della Conciliazione, domenica 1 ottobre (ore 20,30) è la volta de “Il Meraviglioso Mondo di John Williams”: un concerto per raccontare l’avventura artistica di un gigante che ha saputo conquistare ben cinque premi Oscar (e 53 nomination).

Da lunedì 2 a giovedì 5 ottobre quattro giornate speciali dedicate ai protagonisti delle colonne sonore per entrare nel cuore del festival ai Forum Studios, i leggendari studi di registrazione di piazza Euclide fondati da Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Luis Bacalov, aperti eccezionalmente al pubblico nelle giornate del festival.

Tra gli ospiti: il Maestro George Daugherty direttore d’orchestra, produttore e ideatore del progetto “Bugs Bunny at the Symphony”; Robert Townson, tra i produttori di colonne sonore più importanti al mondo e fondatore dell’etichetta Varèse Sarabande specializzata in musica da Film; Massimo Privitera direttore della prima e unica rivista ufficiale italiana sulla Musica per Immagini, ColonneSonore.net; Fabrizio Mancinelli, compositore e orchestratore per la televisione e il cinema in collegamento da Los Angeles; ACMF (Associazione Compositori Musica da Film); ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

Un omaggio speciale a Ennio Morricone (tra i fondatori degli Studi che ospitano il Festival) si terrà mercoledì 4 ottobre con la serata “ENNIO” a casa di Ennio che prevede la proiezione dell’omonimo Film di Giuseppe Tornatore all’interno dello studio A dove per oltre mezzo secolo il Maestro ha inciso le sue musiche.

Giovedì 5 ottobre un altro importante appuntamento: la lezione-concerto di Stefano Lentini, compositore delle musiche della serie Tv “Mare Fuori”, con la partecipazione straordinaria degli interpreti originali della colonna sonora, la pianista Gilda Buttà e il Coro voci bianche "I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto”.