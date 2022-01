"Music is in the air!", serata anni '60, '70 e '80 nell'affascinante hotel di Roma

Adèle Lounge Mixology, sky bar dal panorama mozzafiato su Roma, propone venerdì 4 febbraio una serata anni ‘60, ‘70 e ‘80. Dopo la calda estate romana, dal 5 dicembre scorso Adèle Mixology Lounge ha indossato una nuova veste per accogliere i suoi ospiti tutti i giorni dalle ore 16:30 a mezzanotte, trasformandosi in una terrazza coperta. Infatti, una struttura appositamente studiata regala la vista del suo panorama mozzafiato, coccolando e tenendo al caldo i visitatori.

Pronti dunque per un salto nel tempo e per essere accolti da uno staff abbigliato con mise stravaganti, accompagnati da musica live? Ogni outfit, decorazione, sonorità live e cocktail verranno creati per trasportare nel periodo più vibrante della Dolce Vita (tra divi e paparazzi), della beat generation degli anni Sessanta, della libertà degli anni Settanta fino all’edonismo degli anni Ottanta con le sue icone.

Anche la carta dei cocktail è stata appositamente studiata per proporre drink a tema, andando a riscoprire i signature più sorprendenti. Il bar manager di Adèle, Giovanni Faedda ha creato dei cocktail ad hoc. Sono nati così Caliente Caliente un drink dedicato a Raffaella Carrà e alla sua esplosiva vitalità, un Gin Tanqueray con latte di cocco al curry, limone, bianco d’uovo e sciroppo vanigliato; per l’immensa Mina arriva Amor Mio, un twist a base di Gin Tanqueray, Saint Germain, Mancino Chinato, Campari e Vermouth Sakura; per la trasgressiva e provocatoria Patty Pravo ecco Pazza Idea, un cocktail a base di Bourbon aromatizzato al burro, miele di tiglio e yuzu. Alle iconiche gemelle del sabato sera, con le loro indimenticabili e chilometriche gambe e il loro rassicurante sorriso, le Kessler, è dedicato il Dada Umpa, una White Ambrosia Vodka mixata con Butterflypeeflower Vodka, limone, zucchero e bianco d’uovo.

Non poteva di certo mancare l’omaggio all’intramontabile e versatile Rita Pavone. Per lei, il drink Viva la Pappa col Pomodoro realizzato con Bourbon al burro, Bourbon al bacon, sale e pepe, succo di pomodoro e limone. Chi frequenta Adèle sa bene che oltre a essere uno scrigno di atmosfere sempre nuove, è anche un luogo ideato sul concetto del bien vivre. Ancora: non è solo un ambiente unico con un team d’accoglienza professionale ed empatico, una cantina rinomata e una carta di cocktail originali, ma è anche la cucina ricercata e raffinata curata dallo chef del ristorante Mirabelle Stefano Marzetti che, concedendosi un pizzico di divertente “follia”, idea finger food sorprendenti. Per la serata del 4 febbraio, oltre alla consueta offerta dei dry snack e alla possibilità di cenare à la cart, verranno proposti tre bites in accompagnamento ai drink.