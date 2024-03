Music Impro-ponibile al Teatro IF

Il Teatro IF è lieto di presentare "Music Impro-ponibile", uno spettacolo innovativo e coinvolgente che mette il pubblico al centro dell'azione. In scena il 13 e 14 aprile 2024, questo spettacolo di improvvisazione promette di trasformare ogni serata in un'avventura unica e imprevedibile. Il pubblico, infatti, è l'artefice di tutto e, con poche parole, darà il via allo spettacolo, suggerendo temi, luoghi e situazioni. Gli attori prenderanno questi suggerimenti e creeranno una storia completamente improvvisata.



Nello spettacolo, ci si gioca con la carta imprevisto o la carta superpotere. Si potrebbe assistere a una storia comica o drammatica, a un western o a un thriller, il tutto shakerato con il genere musicale. Gli spettatori potrebbero vivere avventure, sogni o magia, immergendosi in atmosfere degli anni '30 o proiettati verso il futuro.



L'ingrediente speciale di "Music Impro-ponibile" è la presenza della musica dal vivo, che accompagna e amplifica ogni momento dello spettacolo. Con la vostra ispirazione e la creatività degli attori, ogni performance diventerà un'esperienza tutto fuorché scontata.



Con Manuela Mancinelli, Martina Venezia, Max Giglietti, Nicholas Musicco, Valeria Bucco

regia di Nicholas Musicco



Music Impro-ponibile

Sabato 13 Aprile 2024 ore 21.00

Domenica 14 Aprile 2024 ore 17.30

Teatro IF Via Nomentana, 1018 - Roma

Parcheggio Gratuito: Via Gennaro Righelli, 78 (scale e attraversamento pedonale fronte teatro)



Biglietti: Intero €15. (prenotazione obbligatoria)

Info e prenotazioni: 342 6864372 (anche whatsapp)



Ticket: https://www.ticket.it/teatro/evento/music-impro-ponibile.aspx