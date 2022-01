Music Day Roma, l'evento per gli appassionati di musica di ogni epoca

Torna il Music Day Roma, il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca. Un percorso nella storia della musica dagli anni ’50 ad oggi, ricco di curiosità e stimoli.

Giunto alla trentaduesima edizione, l'appuntamento presenterà numerosi espositori con un’ampia scelta fra migliaia di vinili, cd, poster, riviste d’epoca, oggettistica e memorabilia musicale, come si conviene ad una delle più importanti e riconosciute fiere del disco italiane. Espositori da tutta Italia, attentamente selezionati, specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco, dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano, vinili a 33, 45 e 78 giri, mix, cd e dvd.

La 32esima edizione del Music Day Roma sarà come sempre un’immersione totale nel mondo della musica ed occasione per curiosare tra stampe musicali, poster, gadget originali e preziosi e rari dischi autografati. Sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

Considerato il momento particolarmente delicato sotto il profilo sanitario che Roma e l’Italia stanno attraversando, per tutelare la salute dei nostri frequentatori evitando affollamenti, in questa edizione non avranno luogo gli abituali incontri ed eventi che caratterizzano il Music Day Roma ma, in accordo con alcune etichette discografiche, saranno proposte delle dirette Facebook in orari stabiliti per promuovere le loro iniziative discografiche ed editoriali direttamente dagli stands. Nei giorni successivi i video verranno pubblicati sul canale Youtube del Music Day Roma

Gli orari delle dirette

Ore 11,30: Premiazione del vincitore del contest "Arrangiami!" con Cinevox Cult Club in collaborazione con il Mei. Il presidente della Cinevox Franco Bixio e il direttore artistico del Contest “Arrangiami!” Renato Marengo, premieranno il musicista Antonino Vitali vincitore del contest che prevedeva nuovi arrangiamenti di brani celebri del catalogo Cinevox. Tra gli oltre 450 iscritti il vincitore è risultato Antonino Vitali, con un suo nuovo arrangiamento del brano “Canzone Arrabbiata”, composto da Nino Rota per la colonna sonora del film della grande Lina Wertmuller “Film d’amore e d’anarchia”.

Ore 12,30: Beat Records Company: presentazione del nuovo cd "Zombi 2", iconica pellicola del maestro dell'horror Lucio Fulci con le musiche del maestro Fabio Frizzi.

Nell'occasione la Beat Records svelerà anche alcune anticipazioni sulle prossime uscite, due delle quali saranno presentate "in pompa magna" durante l'edizione di maggio del Music Day Roma: "Delitto in formula 1" (musiche di Fabio Frizzi) e "Acqua e sapone" (musiche di Fabio Liberatori e Gaetano Curreri eseguite dagli Stadio)

Ore 15,30: Presentazione della colonna sonora in doppio vinile numerato del film dei Manetti Bros. “Diabolik”, composta dai Maestri Pivio e Aldo De Scalzi. Saranno disponibili le ultime copie della tiratura limitata di 500 copie. Sarà presente il Maestro Pivio.

Foto di copertina di Roberto Scorta dalla pagina Facebook di Music Day Roma