Music Day Roma, Fiera del Disco della Capitale

Giunto al traguardo delle quarantesima edizione, il Music Day Roma, la Fiera del Disco della Capitale, è ormai da anni un riferimento per collezionisti e cultori del vinile, amanti della musica e addetti ai lavori. Un luogo dove trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, ma anche poster, oggettistica, accessori e memorabilia per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia scelti fra i migliori e più professionali per garantire gli acquirenti mettendoli al riparo dalle classiche fregature da mercatino che purtroppo vanno diffondendosi sempre più nel sottobosco del collezionismo.

Parallelamente, la possibilità di incontrare gli artisti e assistere a presentazioni, anche in anteprima, di novità discografiche o preziose e curatissime ristampe di titoli storici, connota la manifestazione romana come un luogo di incontro e scambio culturale unico nel suo genere. Anche in questa edizione saranno numerosi i motivi di interesse in questo ambito, con diversi ospiti e presentazioni.

Gli incontri

Sabato 10

Ore 10,30: Mimmo Locasciulli presenta la nuova edizione de luxe in vinile colorato, limitata, numerata e autografata del suo album “Sognadoro” nel quarantennale della pubblicazione. Conduce l’incontro il giornalista e cantautore Paolo Tocco. Una riedizione davvero preziosa dell’album uscito nel 1983 e prodotto da Francesco De Gregori. Preziosa perché il disco originale è da tempo introvabile e non disponibile sulle piattaforme digitali, ma anche e soprattutto perché mantiene intatta la qualità sonora e timbrica dell’originale restituendo tutto il calore di quando i dischi si facevano solo su vinile. Anche per questo, oltre che per la loro qualità compositiva, le canzoni trasmettono ancora una freschezza e un’attualità sorprendenti.

Ore 15,30: Evento off stage con i Semiramis. Presso lo Stand BTF (Sala Agrippina) i Semiramis presentano in anteprima nazionale il nuovo disco “La fine non esiste”, primo album di inediti dal 1973, quando pubblicarono “Dedicato a Frazz”, considerato una pietra miliare del progressive rock italiano e regolarmente ristampato in tutto il mondo ancora oggi. Saranno presenti tutti i componenti della storica band romana per autografare le copie del cd e del vinile.

Ore 16,00: Presentazione del doppio vinile a tiratura limitata di 500 copie “Biba Band Live”, realizzato da Music Day Roma in un'elegante confezione con inserto fotografico allegato. Con Foffo Bianchi (produttore dell’album), il polistrumentista Max Dedo e l’ingegnere del suono Tommy Bianchi. Conduce l’incontro il giornalista e speaker di RAI Radio1 Duccio Pasqua. Originariamente pubblicato su cd nel 2006 da Hukapan, il cd “Biba Band Live”, prodotto da Foffo Bianchi, andò a ruba in breve tempo ed è fuori catalogo e introvabile da più di vent'anni. Un disco di culto, unica registrazione di uno straordinario collettivo di grandi musicisti attivo dai primi anni novanta alla metà dei 2000, che oggi torna finalmente disponibile sotto forma di doppio vinile, in un’edizione limitata da collezione. Fondata da Faso (bassista di Elio e le Storie Tese), Paolo Costa (bassista di Renato Zero, Claudio Baglioni, Franco Battiato e tanti altri), l'indimenticato Alex Baroni e Maxx Furian (batterista di vari progetti jazz, nel pop Laura Pausini, Franco Battiato, Ornella Vanoni e altri) la Biba Band nasce sull’onda della comune passione dei quattro per i Weather Report e negli anni allargherà il suo organico a molti altri musicisti divenendo un collettivo aperto. Essendo fondamentalmente una live band la Biba non ha mai inciso dischi in studio e questo live resta l’unica testimonianza registrata della loro attività. Il materiale originale del 2005 è stato rimasterizzato per il vinile da Tommy Bianchi.

Domenica 11

Ore 11,00: Presentazione del dvd “Volti coperti - storia di un ultras” di Stefano Calvagna e del cofanetto antologico Limited Edition contenente, oltre a “Volti coperti”, altri tre film del regista (Si Vis Pacem Para Bellum, Cattivi & Cattivi, Baby Gang) arricchiti da molti contenuti speciali e di backstage. Con Stefano Calvagna saranno presenti il protagonista di “Volti coperti” Fabrizio Toffolo, il giornalista sportivo Michele Plastino e gli attori Massimo Bonetti e Claudio Vanni. Conduce l’incontro il critico Fabio Babini. “Volti Coperti” è un'opera originale ispirata alla vera storia di Fabrizio Toffolo, ex capo ultrà degli Irriducibili della Lazio e a fatti di cronaca sportiva ad esso legati e non solo. Il regista, Stefano Calvagna, mette in scena, in chiave documentaristica, la storia del mondo Ultras a partire dagli anni Settanta in cui i protagonisti sono stati gli esponenti della tifoseria organizzata. Ma per gli appassionati dell’opera di Calvagna l’esclusivo dvd box in edizione limitata costituisce certamente un oggetto immancabile, considerando la ricchezza di contenuti extra presenti solo in questa edizione.

Ore 11,30: Presentazione del libro di Marco Giusti “Tutti i film di Franco e Ciccio” e delle colonne sonore di due loro film “Come rubammo la bomba atomica” e “Scusi, lei le paga le tasse?” composte dal Maestro Lallo Gori. Con Marco Giusti, i figli dei due attori, Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia ed il discografico Claudio Fuiano (CFSoundtracks). Conduce l’incontro il critico Fabio Babini. Franchi e Ciccio Ingrassia sono stati per molti anni protagonisti della commedia italiana nell’ambito del cinema di genere realizzando un’enorme quantità di film, stroncati o ignorati dalla critica ma premiati dal pubblico. Oggi ripercorrere quella corposa e labirintica filmografia, realizzata con ritmi frenetici per tutti gli anni ‘60 non è impresa facile, ma Marco Giusti non solo lo ha fatto, ha anche completato l’opera con i percorsi teatrali e con i lavori realizzati singolarmente dai due attori. Al volume di Marco Giusti si affiancano le due colonne sonore pubblicate da CFSoundtracks in collaborazione con Beat Records Company, in cui Gori realizza un'ampia carrellata di sonorità con timbriche tipiche dell'epoca, con notevoli shake e swing, incursioni in atmosfere mediorientali e diversi brani cantati da una brava vocalist del tempo, Elsa (Protesto e Shar el Nil) e da Franco Franchi in persona (Scusi ma lei le paga le tasse?).

Ore 16,00: Presentazione del cofanetto “OA48” degli Opus Avantra, contenente l’opera omnia della formazione veneta. Al tavolo parteciperanno i fondatori Alfredo Tisocco e Donella Del Monaco, il produttore Renato Marengo, il percussionista Tony Esposito, protagonista nella prima pubblicazione del 1974 e nella recente reunion del gruppo firmata con il disco "Loucos", il cantante e art-director Alan Bedin, il direttore e caporedattore di riviste specializzate come Classic Rock e Ciao 2001, Maurizio Becker. Il nome degli Opus Avantra ha attraversato i decenni muovendosi fra avanguardia e recupero delle tradizioni con un mix origiale e raffinato che univa classicismo, pop e sperimentazione nel riuscito tentativo di andare oltre i generi musicali canonici. Dai primi due album pubblicati a metà anni settanta alla ripresa dei novanta con qltri due lavori, fino agli anni 2000, nel corso dei quali hanno pubblicato tre album, ultimo dei quali “Loucos” nel 2022, la formazione resta a tutt’oggi uno dei più originali esperimenti di libertà creativa unita ad una rigorosa e profonda ricerca musicale. Tutti gli incontri e le presentazioni saranno visibili in diretta video sulla pagina FB ufficiale della manifestazione.