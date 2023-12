Music Day Roma - edizione Natale 2023

Il Music Day Roma, la Fiera del Disco di Roma, torna puntuale con l’edizione di fine anno. Nelle accoglienti sale dell’Hotel Mercure, più di 70 espositori distribuiti su un’ampia superfice di 2.500 mq, propongono ai visitatori migliaia di dischi in vinile, cd, poster, oggettistica e memorabilia musicale.

In questa edizione torna anche la collaborazione con Figurine Forever; una sala sarà interamente dedicata alla mostra mercato, dove sarà possibile acquistare e scambiare ogni tipo di figurina comprese le “figurine solidali – celebrative sticker” che saranno esibite in anteprima al pubblico romano con la presenza di grandi campioni dello Sport.

Non mancheranno poi i consueti incontri con i protagonisti del mondo musicale e le presentazioni di novità discografiche ed editoriali che caratterizzano la manifestazione romana permettendo al pubblico presente di incontrare dal vivo chi la musica la crea.

Gli incontri

Sabato 16

Ore 11,30:

Beat Records Company presenta le colonne sonore di “Piedone d’Egitto” e “Blastfighter”.

Saranno presenti i Compositori, Guido & Maurizio De Angelis e Fabio Frizzi, il regista di “Blastfighter” Lamberto Bava, l’attrice Cinzia Monreale (“Piedone d’Egitto”) e Cristiana Pedersoli (figlia di Bud Spencer).

Modera il critico musicale e cinematografico Fabio Babini.

Ore 15,30:

Alfredo Tisocco, pianista, arrangiatore e fondatore degli Opus Avantra, parlerà dei nuovi progetti discografici della band.

A seguire:

I Maestri Pivio e Aldo De Scalzi presentano la colonna sonora in doppio vinile del film “Diabolik chi sei?” (Carosello Records/Curci edizioni) ultimo capitolo della trilogia dedicata al personaggio creato dalle sorelle Giussani, presenti anche i registi Manetti Bros. Nell’occasione Pivio parlerà anche dei suoi due ultimi dischi da solista “Pycnoleptic” e “Ugly Covers”.

Modera l'incontro Marco Ferretti, giornalista e critico cinematografico e musicale.

Domenica 17

Ore 11,30:

Mirkoeilcane presenta il suo nuovo album “La musica contemporanea mi butta giù” (Santeria/Audioglobe).

Il titolo è un implicito omaggio al Maestro Franco Battiato ma anche uno sguardo disilluso sul panorama musicale attuale. Un album ben meditato nei 5 anni che lo separano dal precedente “Secondo me” e le cui 12 tracce sono il distillato finale di oltre 50 brani scritti dal cantautore romano in questo lungo periodo di silenzio discografico. Il disco è prodotto da Daniele “Mafio” Tortora (Afterhours, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Diodato etc.) ed è suonato in studio da alcuni dei migliori musicisti in circolazione (sezione ritmica di Fabio Rondanini e Gabriele Lazzarotti, chitarre di Daniele Fiaschi, tastiere di Duilio Galioto, fiati di Max Dedo, etc.) e annovera di rilievo come Daniele Silvestri, Giobbe Covatta,Rodrigo D’Erasmo, Adriano Viterbini e altri.

Ore 15,30:

Presentazione del libro "Roma Disco Playlist 1965-1995" (Vololibero ed.) con l'autore Cristiano Colaizzi e molti ospiti. Modera l'incontro Andrea Torre.

Nel libro vengono riportate più di 200 Playlist di Marco Trani, Faber Cucchetti, Jovanotti, Roberto D’Agostino, Paolo e Pietro Micioni, Sammy Barbot, Vladimir Luxuria, Paola Dee, Alvaro Ugolini, Dario Raimondi, Alessandro Gilardini, Marco Moreggia e tanti altri. sono tra i creatori di queste storiche playlist. Raccontano quel mondo anche i contributi di Rosario Fiorello, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Carlo Massarini, Franco Miseria, Gazebo, Gianni Naso, Claudio De Tommasi.

Figurine Forever

Dopo il successo delle scorse edizioni torna ospite del Music Day Roma, in una sala appositamente allestita, la mostra mercato dedicata ai collezionisti di figurine. con alcuni tra i più importanti espositori di Roma. Per cercare le proprie figurine mancanti ed album , per completare le collezioni di calcio, sport, fumetti, cartoni animati, film, Pokemon, Harry Potter, ecc. Figurine e card, rookie, figurine rare e tanto altro ancora. Nel corso delle due giornate saranno presentate nuove Figurine Solidali in edizione limitata dedicate a campioni e campionesse del basket, dell’Hockey e del baseball romani, con la presenza degli atleti rappresentati.