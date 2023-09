Music Day Roma, la grande Fiera del Disco

Sabato 23 e domenica 24 settemnre torna a Roma il Music Day, l'evento nato nel 2012 con l’intento di superare la semplice formula commerciale delle fiere discografiche arricchendola di eventi culturali con ospiti e presentazioni.

Nei 70 stand della Fiera è possibile trovare una grande varietà di offerte, da quelle a pochi euro fino ai dischi di valore ricercati da tutti i collezionisti, oltre a poster, riviste, oggettistica e memorabilia musicale. Il tutto ospitato negli ampi e accoglienti saloni dell’Hotel Mercure, in uno spazio di 2.500mq dove è anche possibile effettuare compravendite avvalendosi della professionalità e dell’esperienza degli espositori.

La stagione autunnale si apre con la nuova edizione del Music Day Roma, la Fiera del disco come sempre attesissima da collezionisti e appassionati pronti a scemare fra i tanti stand espositivi con migliaia di vinili, cd, oggettistica e memorabilia e ad affollare gli incontri con artisti ed autori del panorama musicale e cinematografico. Particolare attenzione è infatti riservata alle Colonne Sonore e ai loro compositori, che in questa edizione troveranno ampio spazio. Previsto anche uno spazio espositivo per le opere del disegnatore e illustratore Fabio Radaelli dedicate ai grandi del rock.

Per tutto il corso della manifestazione saranno esposte le opere del disegnatore e illustratore Fabio "Hot Stuff" Redaelli. La mostra "Rock’n’roll scratches" raccoglie una serie di ritratti del mondo Rock’n’roll: Rolling Stones, Lou Reed, Springsteen, Ramones, New York Dolls. L’autore sarà presente per dediche e firma copie dell’Art Book che raccoglie le opere, realizzate ad acquerello Grigio di Peyne e stampata in sole 100 copie da collezione.



Il calendario degli appuntamenti

Sabato 23

Ore 11,00:

Presentazione del libro “Non solo Loris Batacchi” di Andrea Roncato e Antonio Santoriello, presenti gli autori.

Se Loris Batacchi, il popolare personaggio incarnato da Andrea Roncato nel film “Fantozzi subisce ancora” resta una delle sue interpretazioni di maggior successo, l’attore emiliano vanta una carriera ampia e variegata. In questo libro-intervista Santoriello esplora attraverso la viva voce del protagonista, le tante pellicole e i successi televisivi di Roncato.

Ore 11,30:

Beat Records Company presenta la colonna sonora di "L'allenatore nel pallone", per la prima volta stampata in edizione integrale e in vinile.

Saranno presenti i compositori delle musiche Guido & Maurizio De Angelis, il regista Sergio Martino, l'attore Andrea Roncato ed ospiti a sorpresa.

Modera l’incontro Fabio Babini, critico musicale e cinematografico.

Ore 15,30:

Presentazione del Cd “Stratosferico & Other Stories” e del 45 giri in edizione ultra-limitata di 300 copie dei Divae Project. Oltre a Davide Pistoni e Francesco Isola dei Divae, saranno presenti Gianni Nocenzi, Federico Guglielmi, Paolo Corciulo (Direttore di Suono) e Guido Bellachioma.

Il cd “Stratosferico e Other Stories” è una nuova e preziosa edizione del 33 giri del 2021, con 30 minuti aggiuntivi di registrazioni effettuate successivamente. Il disco contiene anche una perla pianistica composta da Gianni Nocenzi. Il 45 giri, pubblicato su etichetta Music Day Roma, è composto

da versioni differenti di tre brani dal cd, quindi per la prima volta in vinile: due originali firmati dal tastierista Davide Pistoni e una cover di John Wetton, “After The War” dall’album “Astra” (1985) degli Asia, scritta in coppia con il tastierista Geoff Downes.



Domenica 24

Ore 11,30:

Presentazione di due libri di Marco Ferretti e Massimo Privitera

dedicati alla musica per il cinema. Saranno presenti il Maestro Fabio Frizzi e la mitica vocalist Edda Dell'Orso. Modera l’incontro Marco Testoni, compositore e supervisore musicale.

“Dissonanze per un delitto – Ennio Morricone nel cinema Thriller italiano” (Shatter edizioni) di Marco Ferretti e “Colonne sonore. Immagini tra le note - 23 interviste ai grandi compositori italiani” di Massimo Privitera (Bloodbuster)

Il saggio di Marco Ferretti esplora il “lato oscuro” e meno noto del lavoro del Maestro, quello realizzato soprattutto nel corso degli anni ’70 per accompagnare film di genere a basso budget. Morricone usò queste occasioni per sperimentare e sviluppare una varietà di soluzioni timbriche e compositive, anche ricorrendo a strumenti utilizzati fuori contesto per caratterizzare al meglio sia gli elementi di matrice horror che quelli sanguinari, spesso anche con la complicità della cristallina voce da soprano di Edda Dell'Orso.

“Colonne sonore. Immagini tra le note - 23 interviste ai grandi compositori italiani” di Massimo Privitera

‎(Bloodbuster ed.)

Una raccolta esaustiva di chiacchiere in piena libertà con Ennio

Morricone, Pino Donaggio, Paolo Buonvino, i fratelli De Angelis, Stelvio

Cipriani, Riz Ortolani, Claudio Simonetti e molti altri Maestri.

Ore 15,30:

Presentazione del volume “Donna Summer, la voce arcobaleno – da Disco Queen a icona Pop” (Coniglio Editore) di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano. Saranno presenti gli autori e la cantante Deborah Johnson. protagonista di un Musical dedicato proprio a Donna Summer. Modera l’incontro Andrea Torre, conduttore RTR 99.

Dopo aver pubblicato il best seller “Storia della Disco Music” Bufalini e Savastano si sono impegnati in una nuova impresa, quella di raccontare una delle più celebri vocalist della storia della Disco Music e del pop internazionale. La prefazione al libro è stata scritta da Pete Bellotta, coautore e coproduttore con Moroder di tutti i più i più grandi successi della cantante di Boston, fra i quali le indimenticabili “I Feel Love”, “Love to love you Baby” e molti altri. Le diverse interviste con la stessa Summer e molti suoi amici e collaboratori offrono uno spaccato inedito del percorso esistenziale e artistico di questa grande star e, al contempo delineano il contesto storico e sociale in cui questa magica avventura si è sviluppata.