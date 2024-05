Museum Week 2024

I Musei Civici di Roma Capitale aderiscono a #MuseumWeek2024, l’evento annuale aperto a tutti che si svolge sui social network, in programma dal 3 al 9 giugno. Una settimana durante la quale le organizzazioni culturali di tutto il mondo sono invitate a condividere proposte e contenuti coinvolgendo il pubblico su argomenti specifici, che per questa edizione ruotano attorno al tema “Natura e Cultura”.

Attraverso il profilo X museiincomune, ogni giorno sarà lanciato un hashtag che ciascun museo declinerà in linea con la propria natura e il proprio specifico campo di competenza: dall’utilizzo delle nuove tecnologie digitali all’uso consapevole delle risorse, dall’armoniosa convivenza con gli altri esseri viventi alla preservazione della biodiversità.

Il tema guida di quest’anno, “Natura e Cultura”, è anche il nome del programma avviato nel 2023 da Culture For Causes Network, ente no profit organizzatore della #MuseumWeek, con l’obiettivo di sensibilizzare e favorire il dialogo sull’importanza della cultura come mezzo di unità e comprensione e, allo stesso tempo, intensificare l’azione verso la sostenibilità ambientale.

#MuseumWeek è un’iniziativa sostenuta dall’UNESCO, finalizzata a promuovere i musei e le istituzioni culturali di tutto il mondo creando un impatto sociale attraverso la cultura. Dalla prima edizione, nel 2014, l’evento social è cresciuto fino a raggiungere complessivamente nel 2023 circa 77mila menzioni degli hashtag proposti, coinvolgendo le istituzioni culturali di oltre 100 paesi, con i Musei Civici di Roma nella top 20 per numero di partecipanti ed interazioni tra commenti, post e visualizzazioni di pagine.

Il programma #MuseumWeek2024

Lunedì 3 giugno | #DietroLeQuinteMW

Lavori di restauro, allestimento e tanti altri aspetti che il pubblico non vede: cosa accade “dietro le quinte” dei musei, quando le porte sono chiuse, lontano dallo sguardo dei visitatori.

Martedì 4 giugno | #IntelligenzaArtificialeMW

L’IA è uno strumento che può essere utile alle arti e alla cultura. La giornata sarà l’occasione per condividere esperienze sull’uso professionale delle nuove tecnologie e per coinvolgere il pubblico con nuove modalità di interazione.

Mercoledì 5 giugno | #BiodiversitàMW

In concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente, i musei di tutto il mondo sono chiamati a mostrare l’importanza della biodiversità, condividendo immagini e contenuti che rappresentano la natura nelle diverse espressioni culturali e artistiche.

Giovedì 6 giugno | #SelfieNaturaMW

Per celebrare l’impegno a preservare tutte le forme di vita sulla terra, i musei inviteranno il pubblico a condividere i loro selfie con i propri “compagni viventi”, che siano piccoli e grandi animali, alberi, fiori o esseri umani.

Venerdì 7 giugno | #NaturaUrbanaMW

Un appello a svelare l’armonia che può sussistere tra le aree verdi e gli ambienti urbani, tramite la valorizzazione delle collezioni presenti nei musei e la pubblicazione di foto di Street Art.

Sabato 8 giugno | #AcquaMW

La Giornata Mondiale degli Oceani sarà l’occasione per approfondire il significato storico, artistico e spirituale di questo prezioso elemento, e per riflettere sulla necessità di preservarlo a vantaggio delle future generazioni.

Domenica 9 giugno | #CoesistereMW

La cultura come strumento di convivenza. È questo il filo conduttore dell’ultima giornata, nella quale le istituzioni e le comunità sono invitate a condividere e sostenere la riconciliazione con gli altri esseri umani e con tutti gli esseri viventi dell’ecosistema.