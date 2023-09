Museum of Dreamers a Roma

C'è un museo per veri sognatori che sta per approdare nella Capitale. Dopo aver riscontrato un considerevole successo a Madrid e a Milano, Museum of Dreamers sta per sbarcare a Roma. La data ufficiale dell'inaugurazione è il 6 ottobre, la location è ancora segreta ma dovrebbe essere svelata a giorni.

"Roma preparati a sognare", si legge sui social. "Stiamo preparando per voi l’experience più grande di sempre. Per adesso nessuno spoiler, possiamo solo dirvi che sarà incredibile". Un museo-esperienza che promette di coinvolgere il visitatore - grande e piccolo che sia - con 21 installazioni immersive dedicate ai sognatori, tra altalene sospese, piscina di palline, tunnel di fiori, illusioni ottiche, unicorni giganti.

Dietro al Museum of Dreamers c'è il duo al femminile, composto dalle designer milanesi Elena e Giulia Sella, fondatrici di Postology.

Roma è la terza città ad ospitare la "mostra per sognatori", dopo Madrid e Milano. Il progetto ha un grande richiamo sui social, con oltre 100mila followers su Instagram e milioni di visualizzazioni su Tik Tok.

Foto da Instagram @museumofdreamers