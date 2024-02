Museum of Dreamers, resta a Roma fino a maggio l'imperdibile mostra che trasforma l'onirico in realtà

La mostra dedicata ai sognatori ha deciso di regalare ulteriori mesi di magia ai visitatori. Museum Of Dreamers, grazie allo straordinario successo ottenuto finora, estende il periodo di apertura fino a sabato 18 maggio 2024. Un'occasione da non perdere, trovate qui i biglietti in vendita. Sarà l'ultima tappa italiana prima che il museo prenda il volo verso nuovi orizzonti e si trasferisca a Parigi.

Il Museum of Dreamers, frutto dell'ispirazione delle fondatrici di Postology, le designer Elena e Giulia Sella, ha registrato 200.000 ingressi in soli tre mesi, accogliendo persone provenienti da tutte le regioni italiane, compresi moltissimi Vip. La possibilità di immergersi in un mondo onirico e scoprire le 21 installazioni immersive, che compongono il percorso della mostra, continuerà quindi a essere aperta al pubblico.

L’exhibition ha catturato l'immaginazione di grandi e piccini, trasportando i visitatori in un viaggio emozionante e memorabile. Tra le installazioni più amate si trovano l'iconica piscina di palline "Enjoy Today", il magico mondo di ghiaccio di "Enchanted", l'incredibile appartamento al contrario "Change Perspective", e molte altre sorprese che aspettano di essere scoperte.

Museum of Dreamers si è guadagnato il primo posto nella Top 10 di Ticketone.it tra le mostre presenti in Italia. Un riconoscimento che conferma l'entusiasmo e l'apprezzamento del pubblico per questa straordinaria esposizione.

I biglietti per questa esperienza unica sono disponibili su Ticketone. La mostra si svolge in uno spazio di 4.000 mq nel suggestivo PratiBus District, situato in Viale Angelico 52. Questa location esclusiva aggiunge un tocco magico all'esposizione, offrendo un contesto unico per le incredibili installazioni interattive che coinvolgono ed emozionano i visitatori.

Da non perdere l'opportunità di vivere questa straordinaria avventura e la possibilità di immergersi nella magia di Museum of Dreamers. Qui trovate i biglietti delle mostra che trasforma l'onirico in realtà.