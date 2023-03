Un’esperienza culturale unica al museo: lo spettacolo interattivo che racconta Roma

Intero € 16,50, Ridotto under 14 € 14,00, Famiglia (almeno 2 under 14) € 14,00

Prezzo Intero € 16,50, Ridotto under 14 € 14,00, Famiglia (almeno 2 under 14) € 14,00

Cosa fare durante le vacanze? Regalatevi un’esperienza culturale unica al museo Welcome To Rome!

Uno spettacolo multimediale dedicato a Roma, realizzato dal fisico e divulgatore scientifico Paco Lanciano, sulla scia delle installazioni di successo delle Domus Romane di Palazzo Valentini, del Foro di Augusto e del Foro di Cesare.

Parteciperete ad una proiezione avvolgente ed emozionante dedicata alla storia di Roma, in una sala cinematografica di nuova concezione con proiezioni sul soffitto, sulle pareti e sul pavimento.

A completare la visita quattro exhibit interattivi dedicati a quattro importanti monumenti di Roma: Mausoleo di Adriano, Basilica di San Pietro, Foro di Augusto e Fori imperiali.

Il risultato?

Un’esperienza coinvolgente ed emozionante, adatta sia ai più piccoli che agli adulti, che vi permetterà di rimettere insieme i pezzi della storia millenaria della Città e di guardarla con occhi completamente diversi!

INFO UTILI:

Accompagnati da un’audioguida, lo spettacolo è offerto contemporaneamente in ben otto lingue (italiano – inglese – francese – spagnolo – tedesco – russo – cinese – giapponese) e ha una durata di circa un’ora.

QUANDO:

Aperti tutti i giorni con orario continuato.

Lunedì - Giovedì | 9:00 -19:00 (ultimo ingresso alle ore 18:00)

Venerdì - Domenica | 10:00 - 20:00 (ultimo ingresso alle ore 19:00)

Sempre aperti durante i giorni festivi senza variazioni di orario!

DOVE:

Welcome To Rome (Ex Cinema Augustus)

Corso Vittorio Emanuele II, 203 – 00186 Roma

info@welcometo-rome.it / +39 06 87911691

www.welcometo-rome.it