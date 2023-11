Rifrazioni, atmosfere e dinamismo: dove e quando visitare a Roma il Museo della Luce

C'è un museo da non perdere a Roma. La Città Eterna vanta un patrimonio museale famosissimo e tante perle meno note che, però, valgono tantissimo e vanno vissute dai visitatori, dato che hanno qualcosa di unico e particolare da offrire.

In Via d’Aracoeli 6, a due passi da Piazza Venezia e da Via delle Botteghe Oscure, in un meraviglioso palazzo storico, dove le installazioni luminose incontrano le invenzioni scientifiche e artistiche, c'è il Museo della Luce.

In uno spazio di 1000 metri quadrati a essere protagoniste, infatti, sono l'arte della luce e l'ottica, insieme alle scoperte che hanno cambiato il mondo. Si tratta quindi di un'esperienza del tutto nuova con cui, tramite l'arricchimento interattivo, vengono offerte possibilità eccezionali come disegnare con la luce, creare la propria installazione luminosa e vivere momenti indimenticabili nella sala UV.

Bambini, studenti, artisti, appassionati di storia, di fotografia, di cinema, semplici curiosi, il Museo della luce è in grado di stupire e far provare la sensazione di meraviglia proprio a tutti, grazie a un suggestivo, indimenticabile e imperdibile viaggio alla scoperta del fenomeno luminoso, tra storia e nuove tecnologie. Il percorso è pensato per essere adatto a tutte le età e va dalla nascita dell'illuminazione fino alle scoperte più recenti. C'è uno spazio dedicato agli effetti ottici illusori con cui si riesce a vedere come riescano a stupire e si comprende lo scopo che hanno a livello psicologico.

Avete dei dubbi su come funziona una certa invenzione? Volete ascoltare incredibili fatti sull'arte e sulla storia? Volete approfondire le vostre conoscenze scientifiche o scattare una foto? Il team del museo è sempre disponibile e i suoi assistenti sono pronti a svelare i segreti dell'incredibile mondo della luce.