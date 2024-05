Museo del Teatro Argentina. Apertura straordinaria

Una visita guidata con apertura straordinaria per andare insieme alla scoperta del Museo del Teatro Argentina, considerato sin dall’origine il più importante teatro della città.

Il museo, allestito dal 1973 nei locali del sottotetto, documenta la lunga e straordinaria storia del Teatro fortemente voluto dal duca Giuseppe Sforza Cesarini e fatto costruire nel 1731, su disegni di Girolamo Theodoli, da Paolo Cappelletti e Nicola Zagaglia, capo degli artigiani meccanici della Fabbrica di San Pietro. Particolarmente ricca l’esposizione museale: resti della struttura antica e delle precedenti decorazioni, dipinti murali, disegni preparatori, allestimenti scenici e molto altro ancora. Completa la visita degli spazi del Museo, una straordinaria terrazza panoramica con vista esclusiva sui Templi dell’Area Sacra di Largo Argentina. Insomma, un appuntamento da non perdere: ti aspettiamo!



Quando: Giovedì 30 Maggio 2024 alle ore 12:15

Appuntamento in Largo di Torre Argentina n. 52, all’ingresso del Teatro



Costi: € 12 + biglietto di ingresso (per residenti nel territorio di Roma Capitale: €5 intero; €4 ridotto; gratuito per minori di 18 anni, over 65 e possessori di MIC Card). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 59 200 77 | info@lasinodoro.it