Musa-musica, Sapienza incontra la Byu Chamber Orchestra

Quarantasei musicisti provenienti dallo Utah, Stati Uniti, che insieme compongono la Brigham Young University Chamber Orchestra, hanno scelto Sapienza Università di Roma come ultima tappa del loro tour europeo.

La BYU è una delle orchestre universitarie più attive nel panorama internazionale la cui direzione è affidata al maestro Kory Katseanes.

Ad accoglierli sarà l'Orchestra MuSa Classica dell'ateneo romano, diretta dal maestro Francesco Vizioli, che introdurrà il concerto in programma il 12 maggio alle ore 17:30 nell'Aula magna in Piazzale Aldo Moro 5, Roma.



Il concerto organizzato dal Centro Sapienza CREA - Nuovo Teatro Ateneo, è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione al seguente link: https://bit.ly/eventomusaBYU12maggio



Le prenotazioni si chiuderanno il giorno 11 maggio 2022 e saranno soggette alla disponibilità dei posti.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a musica.sapienza@uniroma1.it